Češi si sami mohou nechat v laboratořích udělat testy na koronavirus. Musejí si je ale zaplatit

Lidé se mohou sami nechat testovat na nemoc COVID-19 v doporučených laboratořích, testy si ale zaplatí. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Stejné laboratoře, státní, nemocniční i soukromé, testují vzorky odebrané zdravotníky. K čtvrtečnímu ránu bylo v Česku ve třinácti dosud doporučovaných laboratořích testováno 1800 osob. Ve 14.00 bylo 96 pozitivních případů a na výsledky 143 vzorků se čekalo. Praha 19:13 12. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: PA via Reuters | Zdroj: Reuters

Když testování nařídí hygienici, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud si ho chce někdo nechat udělat soukromě, zaplatí cenu podle ceníku laboratoře.

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Všechny občany však velice důrazně žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky, a nedocházeli do laboratoří osobně,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

Vyšší počet laboratoří

Na začátku šíření epidemie v Česku testovala vzorky jenom Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu. Postupně byly na seznam doporučených zařízení přidány další, v pátek jich bylo osm, v pondělí deset a ve čtvrtek byl počet navýšený na osmnáct. Jejich pozitivní výsledky musí vždy ověřit Státní zdravotní ústav.

Máte otázky ke koronaviru? Zeptejte se expertů na to, co vás ohledně nové nemoci zajímá Číst článek

Podle ministerstva se počítá i se zapojením dalších laboratoří. Státní zdravotní ústav jich oslovil asi sto, zájem projevila třetina. „Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Kapacity laboratoří jsou v tuto chvíli dostatečné, nicméně chceme být připraveni na další vývoj infekce,“ sdělil ministr.

Testovat mohou kromě Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a pražské Nemocnice Na Bulovce také fakultní nemocnice v Hradci Králové, Praze-Motole, Brně, Plzni a Olomouci. Z menších nemocnic pak umístěné v Českých Budějovicích, Liberci a Trutnově. Ze soukromých laboratoří Laboratoře Agel a.s. Ostrava, Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem, SPADIA LAB, a.s., VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., IFCOR klinické laboratoře Blansko, AESKULAB Ostrava a Lab In - Institut laboratorní medicíny KV.

Česko je kvůli pandemii koronaviru ve stavu nouze. Co to znamená? A jaké začnou platit zákazy? Číst článek

Zařízení Tilia Laboratories, které odhalilo jeden z prvních pozitivních případů v Praze, na seznamu zatím není.

„Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován,“ uvedl k rozšíření počtu testovacích míst Státní zdravotní ústav. Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř.

Inkubační doba nemoci je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení přenos kapének nebo nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.

60872