Nálada je dobrá, vše se nám daří zvládat, popisuje starostka uzavřené obce Kynice na Havlíčkobrodsku

Kynice na Havlíčkobrodsku se ve středu probudily do třetího dne karantény. Nálada v obci je ale podle nezávislé starostky Jaroslavy Smetanové dobrá. Vše se zatím podle ní daří zvládat dobře. Hygienici na Kynice uvalili karanténu na začátku týdne poté, co se v obci s 90 obyvateli objevily čtyři potvrzené případy nákazy nemocí COVID-19. Kynice 9:27 18. března 2020

Jaká je momentálně nálada v obci?

Nálada je dneska dobrá, svítí nám sluníčko, takže všechno zatím v pohodě.

Kolik máte k současné chvíli potvrzených nákaz novým typem koronaviru?

Zatím se číslo nezměnilo. To, které hygienici sdělili v úterý, je stejné.

V úterý u vás pracovníci záchranné služby odebrali vzorky 41 lidem. Kdy byste měli znát výsledky?

Slibovali asi v průběhu dneška (středy), ale mají toho sami moc. Dejme jim ještě čas. Uvidíme, kdy nám dají vědět. Věřím, že co nejdříve to půjde.

Máte za sebou dva dny karantény obce. Co jste během nich museli všechno udělat a zvládnout?

Museli jsme všechny lidi informovat o všem, co se děje, zodpovídat spousty otázek, zajistit zásobování, vyřešit celkově chod obce na dálku. Nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsme to zatím zvládli dobře.

Kolik jste toho naspala?

Moc ne. Dejme tomu čtyři nebo pět hodin denně maximálně.

Kynice jsou malá obec, která nemá ani obchod. Jak řešíte zásobování?

Zásobování je zajištěno zvenčí, snažíme se každý po své ose. Kdo nemůže, tak centrální nákup zajišťuji zatím já. Ale je to o dohodě, jsme lidi, pomáháme si. Máme předávací místo u policie. Všichni jsou s tím srozuměni. Myslím, že se nám to vše daří dobře zvládnout.

V obci máte i kravín se 600 zvířaty. Jak karanténa ovlivnila jeho provoz?

Kravín je na kraji obce. Není zasažen karanténou, lidé tam mohou, ale musí dodržovat předpisy karantény, tedy mohou tam s ochrannými pomůckami. A jsou rozumní.

