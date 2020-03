Nevíme, od koho se pražský taxikář nakazil, říká Prymula. Navrhne zákaz akcí nad určitý počet lidí

Česko má prvního pacienta s koronavirem, u kterého není jasné, kde se nakazil. Jde o případ pražského taxikáře, který nepřijel ze zahraničí ani nebyl v kontaktu s nikým z nakažených Čechů. „Můžeme mít tady v komunitě řadu případů, které mohou být potenciálně nebezpečné,“ přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. A dodává, že nárůst případů může být v Česku podobný jako v Itálii či Německu. Rozhovor Praha 7:34 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč nebo v čem je ten poslední případ nákazy zlomový? Co o tom pacientovi v tuto chvíli víme?

Je to případ ze včerejška (pondělí) z večera, takže zatím toho ještě nevíme mnoho. Každopádně se zdá, že je to první klasický případ, kdy mohlo dojít k nákaze opravdu v komunitě. To znamená, nemáme přesný podklad o tom, kde se ten člověk nakazil a jakým způsobem se virus šířil. Je to pro nás známka toho, že už můžeme mít tady v komunitě řadu případů, které mohou být potenciálně nebezpečné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou

Z laického pohledu se může zdát, že se nakazil od nějakého pasažéra, například ze zahraničí. Je to možné, nebo je to vyloučeno?

Všechno to je možné. Zjišťuje se, které pasažéry vozil. Jestli k té nákaze mohlo dojít v taxíku, nebo mimo taxík. Zatím se nepodařilo zjistit, od koho by se mohl nakazit.

Kolem sedmé hodiny ranní se máte sejít s premiérem. Jaká přísnější opatření mu navrhnete?

Budeme nepochybně diskutovat o tom, jestli je už v tuto chvíli na místě zakázat různé akce nad určitý počet osob. Budeme navrhovat, abychom to provedli, protože ta zkušenost z Itálie a dalších evropských zemí je taková, že opravdu dochází k poměrně explozivnímu šíření.

Jsme ještě v tuto chvíli schopní šíření koronaviru v Česku uhlídat, když se objevují pacienti bez vazby na předchozí případy?

Nebude to vůbec jednoduché, děláme maximum, ale opravdu ta epidemie se v prakticky žádné evropské zemi nepodařila dostat pod úplnou kontrolu. Dochází opravdu k šíření.

Nárůst jako v Německu?

Během pondělí přibylo celkem šest nových případů nákazy. Odpovídá ten nárůst případů vašim očekáváním?

Vzhledem k tomu postupu, jak to bylo v jiných zemích, tak v podstatě ano. My jsme opožděni v nástupu oproti Itálii nebo Německu o tři, respektive dva týdny. Ale ten nárůst může být podobný.

Epidemiolog: Kontroly na hranicích nejsou v boji proti koronaviru efektivní, mají ale uklidnit situaci Číst článek

Všichni, kteří přijeli z Itálie, mají podle pravidel kontaktovat lékaře, který je automaticky pošle do karantény. Jak se daří karanténa dodržovat a kontrolovat, máte takové informace?

Karanténa je nařízena jinou formou než tím klasickým opatřením, které vydávají hygienici. V tuto chvíli je to otázka e-neschopenky. To znamená je to model, který může kontrolovat ministerstvo práce a sociálních věcí, které má podstatně větší kapacitu na kontrolu než my jako hygienici, protože tam je veškerý personál vysaturován na aktivity, které souvisejí s trasováním pacientů a s nařizováním různých hygienických opatření.

Velmi přísná opatření zavedli v Itálii - karanténa se vztahuje na celou zemi a lidé by měli omezit pohyb na veřejnosti. Jak to může ovlivnit šíření nákazy v Evropě?

Opatření je nepochybně správné, ale bohužel přichází poměrně pozdě, protože řada případů v evropských zemích souvisela s případy z Itálie. Toto opatření má nyní dominantně vést k tomu, aby došlo ke kontrole na území Itálie, ale jak říkám, je to již poměrně pozdě.

Které další evropské země by to měly udělat hned?

Každá země se musí zamyslet nad tím, jaký je vývoj. Ale když vidíme, jak dochází ke skokovému nárůstu třeba ve Španělsku nebo v některých dalších zemích, tak si myslím, že je v tuto chvíli zcela na místě diskutovat nějaké opatření, které by se mělo týkat celé Evropy a které by mělo harmonizovat aktivity jednotlivých zemí, které jsou opravdu odlišné, a každá země představuje do určité míry komplex opatření, které se liší.

59281