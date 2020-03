Nabídli nám 50× dražší roušky, vadí porodnici v Podolí. ‚Jsme ve výjimečné situaci,‘ brání se firma

Zdravotníkům po celém Česku v těchto dnech chybí respirátory, roušky a další ochranné pomůcky proti novému typu koronaviru. Nedostatek řeší také Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Na svém facebooku si vedení ústavu ve čtvrtek postěžovalo na postup firmy Medilab, která porodnici nabídla roušky za padesátinásobnou cenu. Společnost takové nařčení odmítla. Následovala podpora od lidí, kteří začali roušky posílat dobrovolně. Praha 19:23 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Podolský Ústav pro péči o matku a dítě měl za jednu ochrannou roušku původně zaplatit zhruba 0,52 korun. Dříve vysoutěžená firma je ale nemohla dodat, a proto se lékaři rozhodli oslovit s poptávkou i jiné výrobce zdravotnického materiálu. Společnost Medilab pak ústavu nabídla aktuálně velmi žádané roušky za 25 korun za kus, popsal serveru iROZHLAS.cz dlouholetý ředitel porodnice Jaroslav Feyereisl.

„Cenou, která byla u stejného výrobku padesátkrát vyšší, jsme byli překvapeni. Myslím, že v době, jako je tato, to není příliš dobrý jev,“ upozornil v pátek Feyereisl s tím, že nabídku dostala podle něj porodnice ústně.

„Považujeme tento přístup za neetický a nesolidární, hraničící s hyenismem,“ uvedla již ve čtvrtek porodnice na svých facebookových stránkách.

‚Náklady rostou každým dnem‘

Ředitel firmy Medilab Amir Zaketovič ale nařčení z přemrštěné cenové nabídky vysvětluje jinak. „Přišel od nich požadavek na roušky, že jsou v kritickém stavu a žádné nemají. Říkali jsme jim, že máme už jen roušky pro naše zákazníky,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Pro případ, že by roušky navíc měli, poskytli by podle něj ústavu odhad ceny 20 až 25 korun za roušku. „Dnes je to cena, za kterou ani pomalu nemůžete tu roušku vyrobit. Náklady skutečně každým dnem skáčou. Cena za surovinu šla dvacetkrát nahoru, proč by nám ji někdo dával za levno, když je o ní takový zájem? Nejsme ve standardní situaci, jsme ve výjimečné situaci,“ vysvětlil Zaketovič s tím, že ceny ochranných pomůcek podle něj dál porostou, protože se budou zvyšovat i jejich výrobní ceny.

Přestože byla cena podle Feyereisla velmi vysoká, rozhodla se ji porodnice přijmout. „Nákup jsme samozřejmě odsouhlasili. Obrátili jsme se na ně tehdy, kdy jsme neměli jinou možnost získat tolik potřebné roušky,“ uvedl.

S firmou Medilab nemají aktuálně sice podepsanou žádnou smlouvu, dodávku zdravotnického materiálu ale očekávají. „Objednávali jsme si 2000 roušek, tedy za 50 tisíc korun,“ upřesnil Feyereisl.

Výhrůžky smrtí

Podle Zaketoviče se ale obchod neuskuteční, nicméně je prý možné, že si u firmy nějaké zboží přeci jen ústav objednal. „Je to celkem možné. Objednávky chodí ve stovkách denně, ale nevykrýváme nic, protože ústenky navíc nemáme,“ doplnil.

Nyní firmě podle něj kvůli kritice na sociální síti chodí výhrůžky. „Na moji osobu, mojí rodinu, mojí společnost je vykonáván lynč za bílého dne. Vyhrožují nám, že nás zapálí, že nás zabijí, že nás vyrabují a zničí nám firmu. Myslím, že pan ředitel přestřelil,“ popsal Zaketovič. „Pan ředitel jako manažer Ústavu pro péči o matku a dítě na plné čáře selhal, protože se nepostaral o svou nemocnici,“ uvedl.

Dodávku zboží tak zatím Medilab neplánuje. Pokud by ústav tuto situaci napravil, byla prý jeho firma původně připravena dodat ústenky zadarmo, po dalším prohlášení ústavu ale podle Zaketoviče nemají důvod jim vůbec něco prodat.

„Lynčem, který jsem zažil, vůbec nemám důvod s Podolím spolupracovat. Nemám ochotu,“ doplnil s tím, že proti ústavu zvažuje právní kroky. „Je to bezprecedentní. Je poškozené jméno mé i mé firmy,“ dodal. „Vzhledem k tomu, co pan ředitel všechno udělal, tak ať se o své lidi, o své lékaře postará, je to jeho vina, že to nemají,“ uzavřel.

Pomoc od lidí

Ochranných pomůcek proti novému typu koronaviru mají zdravotníci v podolské porodnici málo. Žádné dodávky od ministerstva zdravotnictví zatím nepřišly, uvedl Feyereisl. Pomohla ale prý veřejnost, na kterou se porodnice již ve čtvrtek obrátila s prosbou o pomoc.

„Pro doplnění minimálních skladových zásob potřebujeme přibližně 10 tisíc kusů jednorázových dvou nebo třívrstvých ústenek. Pokud se rozhodnete nám pomoci, čehož si velice vážíme, prosíme o dodání jednorázových dvou nebo třívrstvých ústenek pro zdravotní účely v neporušeném a neotevřeném obalu,“ upřesnil Ústav pro péči o matku a dítě v pátek na svém facebooku.

„Reakce veřejnosti je naštěstí výborně pozitivní. Naše potřeby se začínají od dnešního rána naplňovat. Je to významně lepší. Ale samozřejmě se budeme dál snažit o to, abychom měli nějakou zásobu. Situace se může zhoršovat,“ uzavřel Feyereisl.

