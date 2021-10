Studie potvrzují, že očkovat proti covidu a proti chřipce lze současně, ubezpečuje vakcinolog Dražan

Epidemie covidu-19 sice v České republice pomalu sílí, ale plošná opatření, jaká známe z loňska, se zatím nechystají. Kdo by se podle vakcinologů měl před zimou očkovat třetí dávkou? A hrozí po loňské přestávce letos vážnější epidemie klasické chřipky? V pořadu 20 minut Radiožurnálu to říká vakcinolog Daniel Dražan, praktický lékař pro děti a mládež a člen odborné skupiny MeSES. Praha 0:10 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcinologové doporučují, aby se očkovací látky proti chřipce a covidu-19 podaly současně | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Komu očkování proti sezónní chřipce doporučujete? Pro koho je nejdůležitější?

Doporučujeme vakcínu proti chřipce všem lidem, dětem i dospělým, a to u dětí od šesti měsíců, protože pro děti mladší nejsou žádné očkovací látky schválené. Nejdůležitější je zase pro ty rizikové kategorie, což jsou jednak senioři, ale také malé děti mezi šesti měsíci a pěti lety a lidé, kteří mají jakékoliv chronické onemocnění, ať už se jedná o neurologická onemocnění, onemocnění srdce, plic, poruchy imunity a další.

V loňské sezóně – na přelomu loňského a letošního roku – v důsledku všech proticovidových opatření vlastně žádná chřipková sezona nepřišla. Dá se odhadnout, co to může znamenat pro tu příští sezónu? Může se nám i letos chřipka vyhnout, nebo se dá naopak očekávat, že chřipková epidemie bude po té pauze silnější?

Tohle je velmi těžká otázka, na kterou se obtížně odpovídá. Máte pravdu, že minulou sezónu nebyla chřipka vůbec, nebyla nikde na světě. Víme z dat ze Spojených států amerických, kde každý rok na chřipku umře mezi stem a dvěma sty dětmi, že v loňské sezóně tam bylo jedno úmrtí. Stejně tak se o dva řády snížily počty hospitalizací. To bylo ale dané těmi proticovidovými opatřeními, která nás omezila v kontaktech a zabránila přenášení chřipky.

Jak to bude vypadat v nadcházející sezóně se velmi těžko odhaduje, samozřejmě to bude ale zase velmi záviset na tom, jakým způsobem se bude chovat covid-19 a jaká proti němu budou fungovat opatření, zda je budeme dodržovat a jestli je vůbec budeme potřebovat. Určitě bude horší než v minulé sezóně, protože to nebyla žádná. Může ale být horší i než v těch minulých sezónách, protože společnost za ty dva roky imunitu vůči chřipce do určité míry ztratila, což se může projevit silnější epidemií. Ale to je skutečně věštění a nemůžeme to vědět.

Dokdy je potřeba vakcínu proti sezónní chřipce mít? Za jak dlouho člověka chrání?

Závisí to na tom, koho budeme očkovat. Vzhledem k tomu, že malé děti, které ještě nikdy očkované nebyly, se musí naočkovat dvěma dávkami – a ochrana nastupuje až po druhé, která je měsíc po té první – trvá to u nich šest týdnů. U dospělých lidí a u těch, kteří už se očkují jen jednou, nástup ochrany počítáme zhruba 14 dní po aplikaci vakcíny.

Stále pokračuje očkování proti covidu-19, teď do toho přichází očkování proti sezónní chřipce. Máte nějaké doporučení, jestli by mezi těmi vakcínami měl být nějaký odstup?

Naopak, máme doporučení, že se tyto očkovací látky mohou podat současně. Pokud se nepodají současně, je možné mezi nimi udělat jakýkoliv interval, není tam žádné omezení. Samozřejmě logicky nedává moc velký smysl jít jeden den na vakcínu proti covidu-19 a druhý den na vakcínu proti chřipce, ale žádná omezení tam nejsou.

Kdyby se najednou podaly obě vakcíny, máte jistotu, že nebude silnější reakce?

Do určité míry tu jistotu už dneska máme a i v zahraničí jsou k tomuto stejná doporučení. Existují stovky studií, ze kterých víme, že pokud se podávají očkovací látky současně, není tam problém se zvýšením nežádoucích reakcí. To bylo i předpokladem i pro covidové vakcíny a proto to doporučení přišlo už předtím, než byla k dispozici data. Dnes už víme ze studie z Velké Británie, že právě i podání vakcíny proti chřipce společně s vakcínou proti covidu-19 nežádoucí reakce nijak nezvyšuje.