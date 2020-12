Další vakcíny by měly dorazit ve čtvrtek, předpokládá ministerstvo. Za zpoždění můžou logistické potíže

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další dodávka asi 19 000 dávek vakcíny proti covidu-19 dorazí do Česka ve čtvrtek 31. prosince. V pondělí to sdělila mluvčí úřadu Barbora Peterová. Očkovací látka by měla směřovat i do nemocnic v krajích. Původně ji očekávaly už v pondělí a chtěly hned zahájit vakcinaci zdravotníků. Výrobce vakcíny v pondělí informoval, že zpoždění dodávky do zemí Evropské unie způsobily logistické potíže.

