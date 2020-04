Přestupky v čase Velikonoc: o víkendu lidé nařízení porušovali častěji než v pondělí

O Velikonočním pondělí policisté předali do správního řízení zhruba 400 přestupků souvisejících s porušováním opatření proti šíření koronaviru. Oproti předchozím třem dnům jich ubylo, od pátku do neděle evidovali policisté v průměru 600 přestupků denně, o polovinu více, než je obvyklé. V úterý to uvedl mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

