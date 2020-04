Na Velikonoční pondělí zůstanou velké prodejny potravin zavřené. A to navzdory výjimce ze zákona

„Už pominuly ty obrovské masivní nákupy, které byly před měsícem. Zároveň směny v obchodech se plánují zhruba měsíc dopředu, takže i zaměstnanci počítali s tím, že budou mít na Velikonoční pondělí volno. A nevidíme jediný důvod, proč to na poslední chvíli měnit. Myslíme si, že je dobře, aby si všichni na Velikonoční pondělí odpočinuli,“ řekl Radiožurnálu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

To na Velký pátek si zákazníci běžně nakoupí. Všechny velké prodejny zůstávají otevřené.

Vláda přitom od čtvrtka umožnila otevřít hobbymarkety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Po pondělním zasedání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Ve všech otevřených provozovnách musí lidé dodržovat přísnější pravidla, dodal Havlíček. „Všichni zákazníci budou od čtvrtku muset být ve vzdálenosti dva metry od sebe, pokud se nejedná o rodinné příslušníky,“ uvedl. Blíž u sebe budou moci být také lidé, pokud některý z nich potřebuje podporu.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Od zítřka se otevírají další prodejny. Při nakupování je však potřeba dodržovat hygienická pravidla. S @MPO ČR jsme pro vás proto na těchto prodejnách připravili informační letáky, kde najdete vše podstatné. Děkuji všem za spolupráci! #spoluprotikoronaviru 13 146

Podle zveřejněného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je v prodejnách nutné aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech. Obchody by měly uvnitř provozovny i před ní vyznačit prostory pro čekání lidí a jejich rozestupy. Zaměstnanci obchodů musejí nosit rukavice při kontaktu se zbožím i při přijímání plateb, zaměstnanci i zákazníci také musí mít k dispozici dezinfekční prostředky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu avizoval, že by mohly ve čtvrtek otevřít také obchody s pracovními oděvy, dětským textilem, papírnictví či prodejny obuvi. Kabinet nakonec rozhodl, že před Velikonocemi otevře obchody, kde se prodávají potřeby k rekreaci. „Rozhodli jsme (u ostatních prodejen), že to necháme až na úterý, protože v pátek je den volna a nedávalo by to úplný smysl. Rozhodli jsme se, že vydržíme jednotky dnů, zatím uvolníme rekreaci a sport,“ vysvětlil Havlíček.

Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zahradnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce. Do stavebnin či hobbymarketů byl umožněn vstup jen podnikatelům.

