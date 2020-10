‚Další velká rána.‘ Zoologické zahrady musí zavřít už od pátku, původně počítaly ještě s víkendem

Někteří zástupci českých zoologických zahrad jsou překvapeni rozhodnutím vlády nutností uzavřít kvůli zhoršené epidemiologické situaci své provozy. Ztráty zaznamenali už na jaře, nyní to pro ně bude další citelný zásah do rozpočtů. Veškeré zoologické zahrady budou podle aktuálního vládního usnesení uzavřeny již od pátku 9. října, a to namísto od pondělí, jak bylo původně avizováno.

