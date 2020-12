‚V rodinách zůstaly bez pomoci zavřené děti.‘ Na sto odborníků na péči o děti odhadlo dopady pandemie

V unikátní prognóze Nadace Sirius a agentury Median téměř stovka českých odborníků odhadovala, jak se pandemie projeví na rodinách s dětmi. V 90 procentech se shodují, že největší hrozbou je výpadek příjmů rodičů či ztráta bydlení. Ekonomické problémy podle odborníků mohou vést k častějšímu fyzickému násilí, závislostem na alkoholu, drogách i na technologiích. Praha 6:00 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho dětí trápí úzkosti spojené s nejistotou, ztráty sociálních kontaktů, ale i obavy o zdraví blízkých. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Život v Česku už tři čtvrtě roku řídí vládní nařízení proti šíření koronaviru. Zatímco v jarní vlně, při uzavírání obchodů a služeb, rezonovaly odhady propadu ekonomiky, nyní sílí potřeba zjišťovat, co se děje v zavřených domácnostech.

V prognóze Nadace Sirius a agentury Median se 98 odborníků z oblasti péče o děti shodlo, že největším ohrožením domácností nejsou jen ztráty příjmů a střechy nad hlavou. Stres rodičů, psychické i fyzické vypětí a například také narůstající čas strávený v kyberprostoru, mohou vést i k častějšímu fyzickému násilí.

Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby Odhadovaná rizika se týkají všech členů rodiny, tedy nejen dětí. Dotazování bylo dvoukolové a zúčastnilo se ho 98 odborníků z akademického prostředí, státní správy a samosprávy, ale také z řad terénních pracovníků. Výzkum vznikl pod záštitou Nadace Sirius a MEDIAN s.r.o. Nadace Sirius dlouhodobě pomáhá ohroženým dětem, MEDIAN s.r.o. realizuje kvalitativní i kvantitativní výzkumy trhů a veřejného mínění.

Odborníci navíc očekávají, že ztráta bydlení bude v blízké budoucnosti potkávat rodiny výrazně častěji než na začátku roku 2020. Zhoršení situace ale podle nich hrozí u všech zmíněných rizik.

Podle očekávané četnosti výskytu problému a jeho celkové závažnosti na rodiny Nadace Sirius ve spolupráci s odborníky vytvořila Index rizik na škále 1 až 20 bodů.

Zkušenosti z terénu naznačují, že se odhady naplňují. „Problémů v rodinách přibývá. S jistotu víme, že narůstá domácí násilí, tedy i násilí na dětech – fyzické, psychické i sexuální,“ uvedla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková, která se na vytvoření prognózy podílela. Centrum, které vede, pomáhá týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným dětem.

Nárůst klientů registrovali už v jarních měsících, nyní jich ale mají o 40 procent více než v loňském roce. Roste také počet těch, kteří místo telefonu volí online chat. „Děti často nemohou telefonovat, protože jsou doma neustále s někým dalším,“ dodává Dušková.

Děti ale nehledají jen únik od násilí ze strany rodičů, trápí je také úzkosti spojené s nejistotou, obavy o zdraví blízkých, ale i šikana v kyberprostoru.

„Velikým problémem je osamělost dětí, přestaly chodit do školy, na kroužky, sportovat. Spousta dětí zoufale hledá v kyberprostoru někoho, kdo si s nimi bude povídat. Čelí tak obrovským rizikům zneužití online,“ říká ředitelka Dětského krizového centra.

Stát podle Duškové na tyto děti málo myslí. „Od jara jsme slyšeli, že ohroženou skupinou jsou senioři. Ano jsou, ale velmi málo se mluví o tom, že nám v rodinách zůstaly bez pomoci zavřené děti,“ dodává.

Nejohroženější? Samoživitelé

Dopady pandemie pociťuje každý z nás. Rodiny s dětmi ale podle odborníků mnohonásobně více. „Už jen distanční výuka klade vysoké nároky na rodiny s dětmi, na rodiny s vícero potomky obzvlášť. Jak to zorganizovat, jak si osvojit zdatnost fungovat v online prostoru? To jsou veliké problémy, které ne všechny rodiny umí řešit,“ říká Dušková.

Podle odborníků je navíc rozložení rizik v jednotlivých typech rodin různé. „Dle očekávání jsou nejohroženější samoživitelé s dětmi, na které současná situace doléhá velmi tíživě. Mezi rodiny, na které by pandemie koronaviru mohla mít výrazný dopad, zařadili také domácnosti pečující o zdravotně postiženého člena rodiny, ať už jde o dítě nebo dospělého,“ uvádí prognóza.

Zatímco u samoživitelů podle odhadů převažují rizika finanční, v rodinách s oběma rodiči odborníci hodnotí jako kritickou oblast násilí. Mnoho rodin navíc trápí rozčarování z toho, že vládní nařízení a omezení běžného života stále pokračuje.

„Během prvníí vlny na jaře měli lidé finanční rezervy, doufalo se, že až skončí období viróz, skončí i koronavirus. Najednou se ukazuje, že koronavirus tady s námi je celoročně. Nedá se to předvídat. Pro lidi je těžké se na to připravit,“ říká Dušková.

Selhání státu

Ve studii odborníci také odhadovali, které podpůrné služby budou u rodin patřit mezi nejvyhledávanější. Vytipovali deset problémů, na které by se měl stát více finančně i koncepčně zaměřit. Předpokládají totiž, že následující období bude pro tyto služby plné problémů.

Nejvíce se obávají nedostatku financování, a to nejen od státu, ale i soukromých dárců. S tím souvisí také nedostatečné kapacity. Nedostatek financí trápí také Dětský krizové centrum, jeho ředitelka Dušková říká, že možnosti soukromých dárců jsou a budou omezené. „Mění se obezřetnost našich sponzorů. Nemohou si dovolit podporovat ještě další organizace kromě sebe samých,“ říká.

Skeptičtí jsou odborníci také ke koncepčnosti vládní rodinné politiky. „Pokud vidíme, že největší problém je ztráta bydlení, je to impulz pro stát, že právě v těchto oblastech musí intervenovat a směřovat do nich podporu,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Karel Gargulák, analytik Informačního centra o vzdělávání EDUin, který byl mezi stovkou oslovených odborníků. To se podle něj dlouhodobě nedaří.

„Stát se z důvodu ochrany zdraví rozhodl uzavřít určité segmenty ekonomiky, má tedy povinnost zajistit, aby se lidé nepropadali do chudoby. A to se nedaří. Stát to neumí efektivně zpracovat, nemá data, selhává v byrokracii. To vede k tomu, že se pomoc k potřebným nedostává. Stát totiž neví, kde jsou,“ míní Gargulák.

Zvýšenou poptávku po službách očekávají odborníci ve všech oblastech podpory. Největší nárůst poptávky předpokládají u služeb psychologů a psychiatrů, u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a služeb manželských a rodinných poraden. Poslední dvě zmíněné služby podporují rodiny v zátěžových nebo krizových situacích různého typu, obě mají bohužel kapacitní problémy již v současnosti a bude pro ně náročné uspokojit zvýšený nárůst poptávky.

Nárůst poptávky očekávají odborníci také u služeb, které souvisí se ztrátou bydlení: ubytoven a domovů tzv. na půl cesty, a u adiktologických služeb. Zároveň výše zmíněné služby odborníci vidí jako nejdůležitější pro rodiny.