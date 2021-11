Interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny se zřejmě zkrátí. Vakcinologové to doporučí ministerstvu

Rozestupy mezi druhou a třetí dávkou vakcín proti koronaviru se v nadcházejícím týdnu zřejmě zkrátí. Lidé očkovaní látkou společností Pfizer nebo Moderna by se mohli nechat přeočkovat již po pěti měsících. Podpůrná dávka vakcíny Johnson & Johnson se bude očkovat už po dvou měsících. Česká vakcinologická společnost zašle v pondělí takové doporučení ministerstvu zdravotnictví. Praha 13:30 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdyby se všichni teď vrhli na přeočkování, tak to přetížíme, varuje Roman Prymula. Ilustrančí foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Česká vakcinologická společnost to bude doporučovat a v pondělí to navrhne ministerstvu zdravotnictví,“ potvrdil na twitteru šéf společnosti Roman Chlíbek.

Nově by se tak měly zkrátit intervaly mezi dokončeným očkováním a posilující dávkou. Z původních šesti měsíců by se nově lidé mohli u vakcín AstraZeneca, Pfizer a Moderna přeočkovat již pět měsíců po podání druhé dávky. Změna by se měla týkat pouze osob starších 18 let.

Ještě výraznější změna pravděpodobně nastane u vakcín Johnson & Johnson. Původní půlroční rozestup se zkrátí na dva měsíce. Vakcinologové se tak inspirovali rozhodnutím amerického lékového úřadu FDA, který postupuje stejným způsobem. Lidé se zřejmě budou moci naočkovat jakoukoliv vakcínu, jak doporučuje americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Epidemiolog a bývalý šéf vakcinologů Roman Prymula však mírnil očekávání. „Kdyby se všichni teď vrhli na přeočkování, tak to přetížíme. Doporučení bude, že se lidé přeočkovávají po šesti měsících, ale můžou se přeočkovat i po pěti, zejména v rizikových skupinách,“ řekl v Otázkách Václava Moravce.

‚Vypadá to nadějně‘

Již v pátek premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve videu na svém facebooku uvedl, že by k takové změně mělo dojít.

„Vypadá to velice nadějně. Státní ústav pro kontrolu léčiv to již doporučil a pokud to doporučí i Česká vakcinologická společnost, tak bychom to hned v pondělí mohli schválit. Je to doporučení výrobce vakcín,“ řekl.

V neděli jeho slova v Otázkách Václava Moravce potvrdila i náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Premiér ve videu zároveň připustil, že se budou muset posílit očkovací kapacity, největší rezervy vidí především u fakultních nemocnic.

Zahlcení systému?

Před tím v České televizi důrazně varoval i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Celý systém by se podle něj mohl zahltit v momentě, kdy všem v červnu očkovaným přijde výzva ke třetí očkovací dávce.

„Řada krajů už nemá k dispozici sportovní haly a další velkokapacitní centra. Očkovat by měli především praktičtí lékaři,“ uvedl.

O zkrácení intervalů již několik týdnů usilovala Mezioborová skupina pro epidemické stavy (MeSES) v čele s Petrem Smejkalem. „Rádi bychom také zkrátili interval mezi druhou a posilující dávkou na pět měsíců. Velmi důležité je nabídnout třetí dávku všem. Kdo má pět měsíců po druhé dávce, má mít nárok na třetí,“ řekl v pátek serveru iROZHLAS.cz.

Skupina by také přivítala povinné očkování pro profesní skupiny - lékaře, učitele a pracovníky v sociálních službách.