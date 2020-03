Uzavřené obce Litovel a Uničov ožívají potleskem. Lidé děkují zdravotníkům, hasičům a dobrovolníkům

Potleskem desítek, možná stovek párů rukou každý večer ožívají sídliště i starší zástavba v Litovli a Uničovu na Olomoucku. Obě města jsou téměř týden odříznutá od okolního světa kvůli vysokému počtu lidí nakažených nových typem koronaviru. Obyvatelé většinu dne tráví doma a večer si pak v určenou hodinu stoupnou na balkóny či otevřou okna, aby společným potleskem poděkovali zdravotníkům, hasičům a dobrovolníkům. Zároveň si tak dodávají i odvahu. Video Livel/Uničov 14:33 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenští policisté na silnici do Litovle v lokalitě Nové Zámky u Mladče nedaleko Litovle na Olomoucku | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Nápad uspořádat večerní tleskání vznikl spontánně na sociálních sítích, kde obyvatelé Litovle a Uničova nyní tráví mnohem více času než dříve. Řeší tam každodenní problémy a jednoho z členů facebookové skupiny „Uničov-Litovel, spolu to dáme“ napadlo, že by obyvatelé mohli nějakým způsobem vyjádřit díky záchranářům a zdravotníkům. Volba padla na večerní potlesk z oken a balkonů.

Akce se ihned ujala hlavně na lidnatých sídlištích v Litovli a Uničově, kterými se nyní každý večer rozléhá stále hlasitější aplaus, jak ukazuje také jedno z videí na facebooku.

„I na náměstí to bylo slyšet, bylo to super. Jen to náměstí nějak zaostává. Zase jsem tleskala sama,“ komentovala obyvatelka centra Litovle jedno z mnoha videí, na kterém je zachyceno páteční tleskání.

Uničov 2020 ... tam tleskají každý den v 20:00 ....mám tam dceru a vnuka. pic.twitter.com/5xrvyRjsCc — Aleš von Grau - Zittau (@ales_grau) March 20, 2020

Lidé v Litovli a Uničově večer na balkonech ve stanovenou hodinu tleskají, někteří zapalují prskavky a v pátek večer byla z jednoho balkonu slyšet i státní hymna. Do okolních obcí, které jsou také v uzavřené oblasti, se nový zvyk z Litovle a Uničova zatím nerozšířil.

„Zítra Červenka musíme zabrat. Přece tady taky dělají, co můžou,“ povzbudila uživatele sociálních sítí z řad svých sousedů obyvatelka Červenky u Litovle.

Mnoha obyvatelům Litovle a Uničova večerní tleskání nestačí a na okna svých příbytků nalepili ozdoby či svítící řetězy, aby dali najevo, že za zdmi panelových domů ani v době šířící se nákazy život neutichl. Některé obyvatele napadlo, že by řidiči mohli v ulicích ve stanovenou hodinu troubit.

„Troubení necháme třeba jako oslavu skončení karantény,“ podotkla jedna členek skupiny a její názor podpořila řada dalších uživatelů.

Karanténa obcí na Olomoucku

Obyvatelé Litovle, Uničova a okolních obcí se s nařízenou karanténou vyrovnávají těžce. Ve městech jsou problémy se zajištěním lékařské péče, byly omezeny některé služby a lidé mají strach z nákazy.

Všudypřítomná nervozita se projevila v pátek, kdy v Litovli vzali lidé obchody útokem poté, co si přečetli úvahy o případném zákazu vycházení v celém Česku. Vedení města se pak snažilo emoce zklidnit.

Uničov, Litovel a dalších 19 obcí v okolí je od pondělka uzavřeno kvůli šíření nákazy.

Kromě dvou zdravotnických posádek v kraji začali zdravotníci z šesté polní nemocnice a Vojenské nemocnice Olomouc odebírat lidem vzorky v nově postaveném odběrném místě u Nových Zámků, na okraji postižené oblasti. Kapacitu má až 100 odběrů denně.

V Olomouckém kraji byly v sobotu ráno oznámeny další tři případy nákazy novým typem koronaviru, celkem je úřady v kraji evidují u 65 lidí.

Tři nově potvrzené nákazy jsou z obvodu Litovel, který společně s Uničovem a 19 okolními obcemi spadá do uzavřené oblasti. Celkem je v tomto izolovaném území evidováno 57 nakažených osob.

Takhle vypadá z ptačí perspektivy vojenská mobilní ošetřovna, propouštěcí a odběrové místo v uzavřené Litovli#spolutozvladneme pic.twitter.com/hmmc2Mnjj9 — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 19, 2020