Práce na vakcíně zatím rozpočet nepřesáhly. Šance na úspěch je určitě větší než 10 procent, říká Adámková

Na začátku května ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že Česká republika chystá vlastní vakcínu proti novému typu koronaviru. Kam se vývoj za poslední měsíc posunul? „Po celou dobu tým usilovně pracuje a vývoj pokračuje podle plánu," řekla Radiožurnálu vedoucí projektu vývoje vakcíny a předsedkyně zdravotního výboru Věra Adámková (za ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:56 9. června 2020

Odborníci, kteří se na projektu podílejí, podle Adámkové stihli za první měsíc udělat hodně práce. „Zvládli všechny náležitosti, které jsou potřeba, včetně pomnožování viru a buněčných kultur,“ přiblížila v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Na termín, kdy by mohla být vakcína hotová, si musíme počkat, říká Věra Adámková

„Je toho opravdu hodně, protože to nefunguje tak, že bychom mohli přikázat, že se přijdeme podívat za dvě hodiny a musí tam něco být,“ popisuje Adámková, jak složitý je proces vývoje.

Na úvodní tiskové konferenci padaly odhady, že by vývoj vakcíny mohl stát desítky milionů korun. „Finance jsou v rukou ředitelů jednotlivých organizací a mají svá pravidla. Mají také dohodu s ministrem zdravotnictví o tom, že kdyby byly vyšší náklady, tak se na nich může ministerstvo podílet,“ vysvětluje.

Kritika odborníků

Projekt hned od začátku čelí kritice mnohých odborníků. Představitelé Učené společnosti psali o naivitě, nekompetentnosti a podfinancování. Bývalý šéf a spolumajitel farmaceutické firmy Zentiva pro Seznam Zprávy přirovnal práci týmu ke kováři, který se ve své dílně rozhodl, že vyrobí elektroauto s vodíkovým palivem a to již příští rok.

„Každý má právo na svůj názor, ale musím říct, že ministr má plné právo pověřit úkolem své přímo řízené organizace, ty jsou mu zodpovědné a úkol splní,“ reaguje vedoucí projektu vývoje vakcíny.

Na dotaz, zda jak by procentuálně vyjádřila šanci na úsěch projektu uvedla Adámková, že je největší skeptik týmu. Odhadovat ale nechtěla. Připustila jen, že je šance určitě větší, než deset procent.

Další z výhrad se týká toho, že na vývoji spolupracují jen tři organizace – IKEM, Státní zdravotní ústav a Ústav hematologie a krevní transfúze. „Myslím, že už druhý den po první tiskové konferenci pan ministr řekl, že kdyby měl někdo dobrý nápad a mohl mu ho poskytnout, tak to uvítá. Mluvila jsme s ním dnes a nikdo se mu s nabídkou spolupráce neozval.“

Navíc se množí hlasy, které tvrdí, že v Česku není dostatečná kapacita na to, aby se případná vakcína dala vyrábět. „Na to jsme upozornili ministerstvo a oni uvidí, jakým způsobem se bude celý systém vyvíjet a budou s tím pracovat. To je mimo náš tým,“ vysvětluje Věra Adámková.