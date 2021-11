‚Zdravotníky čeká na Vánoce peklo.‘ Jaké budou letošní svátky s koronavirem?

Nynější vlna koronaviru by mohla kulminovat během dvou týdnů. Alespoň tedy co se týče počtu nově nakažených. Nemocnice však budou největšímu náporu pacientů s covidem čelit až o svátcích. „Vánoce budou pro zdravotníky peklo,“ říká šéf lékařské komory Milan Kubek. Protiepidemická opatření je tak podle něj potřeba ještě více zpřísnit. A podobně mluví i další experti, které oslovil iROZHLAS.cz. Jaké budou letošní Vánoce? A jak na ně dolehne omikron? Doporučujeme Praha 5:00 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční trhy na Václavském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„I kdyby se v současnosti stal zázrak a už se nikdo nenakazil, tak my zdravotníci víme, že další tři týdny se budou nemocnice plnit pacienty s covidem. O tom je rozhodnuto, protože ti lidé jsou už nakažení,“ přiblížil vývoj pandemie koronaviru pro další týdny prezident České lékařské komory Milan Kubek s tím, že zdravotníky proto „na Vánoce čeká peklo“.

Odstonáním covidu to nekončí. Studie ukazují, že i mladé trápí měsíce nespavost a ztráta pozornosti Číst článek

Nemocnice přitom už nyní pracují na hraně svých kapacit. Počet hospitalizovaných s koronavirem se po neděli opět mírně zvýšil na 5804 pacientů, v těžkém stavu je 947 z nich. Na Štědrý den by jich jen na jednotkách intenzivní péče mohlo být podle nejčernějších scénářů i dvakrát tolik. Zdravotníkům ale docházejí síly, jak zaznamenal Radiožurnál například v kyjovské nemocnici.

Končící vláda se proto snaží omezit kontakty mezi lidmi. Vyhlásila opět nouzový stav a od pátku omezila otevírací dobu restaurací, zakázala vánoční trhy i konzumaci potravin v nákupních centrech a snížila počet účastníků na sportovních akcích maximálně na tisícovku. „Za mě osobně bychom měli počkat alespoň deset čtrnáct dní, abychom mohli vůbec vyhodnotit ten efekt,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi.

Podle Kubka je to ale stále málo, kabinet by měl přitvrdit už nyní. „Je určitě dobře, že vláda přijala nouzový stav, aby si lidé uvědomili, že je tu skutečně problém, a měli by začít brát epidemii konečně vážně. Obávám se ale, že ta stávající opatření nejsou dostatečná. Nestačí zavřít vánoční trhy,“ pokračoval šéf lékařské komory.

Adventní trhy

Uzavírka adventních stánků se přitom stala během víkendu předmětem živých diskusí. Například v Mostě se totiž rozhodli jít proti vládním restrikcím. Primátor Jan Paparega (PRO! Most) to na oficiálním webu města označil za hloupé rozhodnutí omezující pohyb osob na čerstvém vzduchu. Vedení města tak sice upustilo od pořádání vánočních trhů, nahradilo je ale zimními farmářskými trhy.

Dosluhující šéf českého zdravotnictví Vojtěch však kritiku na twitteru odmítl:

Je mi líto, že jsme museli zavřít adventní trhy. Udělaly to ale i jiné země. Nejsme výjimkou. Je to místo setkávání velkého množství lidí. Omezení kontaktů doporučují čeští odborníci i @rki_de. Máme hodně nakažených a plně vytížené zdravotníky. Trhy jsou velké riziko. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) November 27, 2021

Podle epidemiologa Romana Prymuly však mohly vánoční trhy zůstat, alespoň tedy v omezeném režimu bez konzumace nápojů a jídla přímo u stánků. „Tady je vidět určitá nelogičnost, byť se argumentuje tím, že je to děláno po vzoru Německa. Tam se to ale týká velkých vánočních trhů, u nás zákaz dopadne dominantně na malé venkovní trhy v jednotlivých městech,“ přiblížil.

Jinak však Prymula s Kubkem souhlasí. Vzhledem ke stále nepříznivé covidové situaci by politické špičky měly také podle něj opatření před Vánocemi zpřísnit. „Myslím, že opatření se budou spíše zpřísňovat, než že by se rozvolňovala. Zátěž v nemocnicích vidíme už teď, kdy nemají téměř žádná lůžka,“ uvedl.

Nová nařízení by se mohla podle Prymuly dotknout například velkých obchodních center a supermarketů. „Tím neříkám, že by se zavřely, ale že by mohlo dojít ke zpřísnění třeba ohledně počtu zákazníků v prodejně nebo omezení otvírací doby,“ doplnil.

Zrušené vánoční trhy na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Že by se mělo přes vánoční svátky omezit třeba setkávání lidí, si ale Prymula nemyslí. Podle něj by se mělo apelovat hlavně na osobní odpovědnost. „Lidé by měli sami pro sebe dodržovat opatření a uvědomit si, že pokud se budou stýkat se seniory ve své rodině a bude jich tam více, tak bude větší riziko, že by je mohli nakazit, pokud nebudou očkovaní třemi dávkami. Takže spíš apelovat na to, aby lidé byli obezřetnější, než striktním způsobem limitovat, kolik se jich může potkat,“ nastínil.

V podobném duchu mluvil minulý týden také lídr koalice Spolu a nový premiér Petr Fiala (ODS). Vyzval k tomu, aby lidé omezili sociální kontakty. Současně slíbil, že kvůli koronaviru nebude nastupující vláda plošně zavírat školy. „Povinné očkování není řešení, ještě více rozděluje společnost,“ doplnil k tomu kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Česko se přitom už nyní pohybuje v rizikových scénářích pro prosinec, jak vyplývá z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ten na základě dostupných dat spočítal, že největší nápor hospitalizovaných zažijí tuzemské nemocnice před Štědrým dnem. Alespoň tak vypadá ta nejčernější varianta.

Šíření nákazy by pak podle ní mělo kulminovat zhruba za dva týdny, následovat by měl mírný pokles nově potvrzených případů. Příliš povzbudivý ale není ani střední výhled, ani nejoptimističtější varianta. I tyto scénáře vládní statistici zařadili do kategorie „rizikový vývoj s významnými zdravotními dopady“. Popsaly je například Seznam Zprávy.

Vánoční lockdown

Tísnivá situace přitom zastihla Česko před vánočními svátky i loni. Země se tehdy po podzimním náporu nakažených ocitla v hluboké koronavirové krizi. Rozbujelou nákazu se podařilo dostat pod kontrolu až po několikatýdenním lockdownu. Ovšem ne natrvalo. Vláda totiž navzdory doznívající masivní vlně opatření opět rozvolnila. Otevřela školy, obchody i restaurace, byť v omezeném režimu.

„Tři týdny jsme si užívali a pak jsme byli všichni tři měsíce v karanténě. A umřely tisíce lidí zcela zbytečně,“ poznamenal k tomu Kubek. Letošek je ale podle něj odlišný. „Máme očkování. Bohužel se ale ukázalo, že mezi námi je poměrně velké množství lidí, kteří z nejrůznějšího důvodu očkování odmítají. Takže naše problémy jsou způsobeny tímto,“ uvedl dále.

„Čím později vláda opatření přijme, tím budou muset být přísnější. Budou bolestnější a budou trvat delší dobu. Zemře více lidí a i ztráty na ekonomice budou nakonec větší.“ Milan Kubek (šéf České lékařské komory)

Řešení současné vlny ale Kubek nevidí v plošné uzávěře, spíše se kloní k cíleným opatřením, jako je práce z domu, testování ve školách, posílení kapacit PCR testů i další omezení větších akcí. „Lidé by si měli uložit svůj vlastní lockdown, tedy chodit jen tam, kam musí,“ přiblížil. Vyhnout by se podle něj měli lidé také velkým nákupním centrům. „Je asi smutné mít na Vánoce méně dárků, smutnější je ale trávit svátky v nemocnici,“ doplnil k tomu.

Klíčové je také očkování. Detailní statistiky nově zveřejňované ministerstvem zdravotnictví, které popsal iROZHLAS.cz, potvrzují účinnost vakcín ve všech věkových skupinách. Ochrana však po půl roce klesá a současná kapacita pro podávání posilujících dávek neodpovídá počtům těch, kteří na ně kolem Vánoc získají nárok. Zvládnout stávající vlnu koronaviru tak vakcinace podle oslovených expertů už nepomůže.

„Je třeba masivně očkovat třetí dávky, po jejich podání je efekt patrný už po několika dnech. A také všechny ty, kteří dosud s očkováním váhali. Jejich vakcinace rozhodne o tom, jak bude vypadat situace po Novém roce,“ dodal Kubek. K vakcinaci vyzval také prezident Miloš Zeman. Zdá se, že je to jediná cesta z krize, řekl v pondělí na summitu zemí visegrádské čtyřky. Zvážit by se tak podle něj mělo povinné očkování.

Omikron na scéně

Výhled na vánoční svátky je ale ve finále podle epidemiologa Prymuly velmi těžké určit. A to vzhledem k nové variantě koronaviru s označením B.1.1.529, která by boj s koronavirem mohla výrazně zkomplikovat. „Objevily se nové varianty, které by se mohly stát dominantními. Dneska ale nevíme, jestli je to dobře, nebo špatně,“ popsal.

Omikron se nyní šíří rychle hlavně v Jihoafrické republice. Vědci o této mutaci zatím nemají příliš mnoho informací, obávají se však, že by mohla být ještě více nakažlivější než ty dosavadní. „Kritická otázka je, jestli to nebude unikat protilátkám, které vznikly po očkování,“ nastínil Václav Hořejší, molekulární imunolog. V Česku se první případ potvrdil v pondělí v liberecké nemocnici.