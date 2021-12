Vánoční prázdniny podle Asociace krajů můžou prodloužit jen ředitelé škol nebo hygiena, ne hejtmani

Volby by v listopadu podle Medianu vyhrálo ANO, druhá by skončila koalice Spolu

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu ještě dostalo uskupení Pirátů a Starostů (PirSTAN) se 16,5 procenta. Čtvrté by skončilo hnutí SPD s podporou 8,5 procenta.