Opatření proti koronaviru snížila počet odsouzených v českých věznicích. Je jich nejméně od roku 2015

Přeplněným českých věznicím se díky opatřením proti šíření koronaviru ulevilo. Od poloviny března klesl počet vězňů skoro o 700, je jich tak nejméně za posledních pět let. Soudy totiž méně často nařizovaly nástup do výkonu trestu. Ve věznicích jsou ale také už třetí měsíc zakázané návštěvy, to komplikuje práci s odsouzenými.

Praha 7:03 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít