Od pondělí bude povolený prodej na farmářských trzích, informovalo ministerstvo zemědělství

Od pondělí 20. dubna bude možný prodej na farmářských trzích. Za dodržování hygienických pravidel bude odpovídat provozovatel, budou se muset dodržovat rozestupy mezi stánky. Na místě bude muset být dezinfekce.Rozhodla o tom v úterý vláda, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství. Praha 17:28 14. dubna 2020

Za povolení lobbovala Asociace farmářských tržišť, která připravila také model fungování trhů za nynějšího koronavirového režimu. Tržiště jsou podobně jako jiné obchody zavřená vládním nařízením od poloviny března, důvodem je zamezení šíření nákazy koronavirem.

Asociace tržišť již dříve uvedla, že by na trzích nebylo občerstvení, posezení ani pouliční umělci. Ochranné rozestupy mezi zákazníky by byly vyznačené páskami na zemi, stánky by měly od sebe rozestupy, lidé by k nim přistupovali po jednom. Uzavřením tržišť tratí vedle jejich provozovatelů také zemědělci, kteří se na prodej na tržištích specializovali.

