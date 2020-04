‚Musíme to dobře zvážit.‘ Vojtěch připravuje manuál, jak rozvolňovat opatření kvůli koronaviru

Do Velikonoc se mají otevřít další obchody a po svátcích i hranice pro některé cestovatele. A v půlce května zřejmě dojde i na školáky, kteří usednou zpátky do lavic. Tak zatím ve zkratce vypadá záměr kabinetu, jak rozvolňovat opatření v boji s koronavirem. „Na komplexním manuálu ministerstvo zdravotnictví teprve pracuje,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Doporučujeme Praha 19:01 6. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na tiskové konferenci | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Možnost rozvolňování zavedených opatření vychází z aktuální epidemiologické situace. Na plánu rozvolňování opatření nyní pracujeme. Jedná se o rozhodnutí, která je nutné velmi dobře zvážit,“ přiblížil Vojtěch.

Možné upouštění od vládních zákazů a omezení v posledních týdnech několikrát zmínil náměstek ministra zdravotnictví a šéf centrálního řídícího týmu covid-19 Roman Prymula. Vládní kabinet ale dosud nepředstavil konkrétní plán, podle kterého by se mělo postupovat.

Během víkendu o uvolňování zavedených opatření na sociálních sítích hovořil také premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož by do Velikonoc mohly otevřít další obchody. Konkrétně: papírnictví, stavebniny, prodejny s obuví, dětský sortiment či hobby markety.

„My jsme dostali plno žádostí od lidí, vnímáme požadavky matek hlavně co se týká papírnictví, kočárky a autosedačky, dětský textil, obuv. Otevřeli jsme hobby markety a železářství pro živnostníky, teď uvažujeme o tom, že bychom to otevřeli pro všechny občany,“ přiblížil Babiš v pondělním rozhovoru pro Radiožurnál.

Podle Vojtěcha to bude ale případně možné jen za přísných podmínek. „Prodejny budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu,“ popsal. Otevřít by se také mohly některá venkovní sportoviště.

Vláda na pondělním jednání nakonec schválila prozatím jen otevření hobby marketů, servisů jízdních kol a některých venkovních sportovišť, kabinet však zasedne ještě ve středu.

Jedním z vůbec posledních opatření, které by se mělo zrušit, je podle Vojtěcha zákaz velkých akcí. Mezi rozvolňováním opatření je podle něj nutné počítat také s dvěma týdny na vyhodnocení situace.

Uvolňování podnikatelů

Návrh na otevření některých dalších prodejen vychází z návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). Ten se tak podle svých slov nyní snaží reagovat na to, co na trhu dochází nebo citelně chybí.

„Jsme v kontaktu s asociacemi, ale bereme v úvahu i všechny podněty od spotřebitelů, chodí jich stovky denně, dalších několik tisíc vyřizujeme přes call centrum,“ napsal redakci v SMS zprávě.

Promoření populace Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro DVTV řekl, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. „Kdyby byl na obzoru lék, držel bych tvrdá opatření třeba tři měsíce. Ale lék na cestě není, proto se stát ekonomicky rozběhne a budeme populaci řízeně proměřovat,“ prohlásil. Premiér Andrej Babiš (ANO) to ale v reakci pro Radiožurnál odmítl.

Podnikatele a živnostníky resort podle Havlíčka rozdělil do několika skupin, kterým kabinet postupně umožní začít opět fungovat. „Tento týden je to první krok relativně malé skupiny, která všem dává smysl a budeme vyhodnocovat, jaký to má dopad. V dalším týdnu chceme pokračovat tak, jak se bude rozjíždět chytrá karanténa,“ pokračoval.

Kterých profesí by se to mohlo týkat, ale ministr neřekl. „Další obory zatím nechceme komentovat, musí být nejprve shoda s ministerstvem zdravotnictví,“ vysvětlil.

Veškeré návrhy se totiž podle Havlíčka nejdříve konzultují se zdravotnictvím, finální rozhodnutí pak závisí na náměstku Prymulovi.

„Na úrovni náměstků se vše projde, ministerstvo zdravotnictví obvykle podmíní návrhy hygienickými opatřeními, některé třeba vyřadí. Nakonec řeším ještě s ministrem Vojtěchem, nám náměstkem Prymulou, ten má definitivně konečné slovo,“ popsal rozhodovací proces Havlíček.

Jak se bude dále postupovat, se tak podle něj teď plánuje spíše za pochodu s ohledem na aktuální situaci. „Vše se vyhodnocuje denně. Taky proto říkáme, že ve středu ještě definitivně potvrdíme i tu skupinu (obchodníků – pozn. red.) na čtvrtek, podle vývoje nakažených,“ doplnil ministr.

Prymulův úsudek

Osud vládních nařízení ovšem vkládají do Prymulových rukou i někteří další členové Babišova kabinetu. „Řídíme se tím, že na prvním místě je ochrana zdraví obyvatel. Případné návrhy na rozvolňování jsou v gesci ministerstva zdravotnictví. Konkrétní návrhy budeme posuzovat na jednání vlády,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Třeba šéfka spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) redakci vzkázala, že důvěřuje úsudku vládních odborníků, kteří „mají výpočty a výhledy“. „A věří tomu, že včas správně rozhodnou, co a kdy uvolňovat, aby všechna omezení, která vláda učinila, nebyla zbytečná,“ uvedl mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Podobně mluví také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO): „V současné situaci lze těžko predikovat. Očekávám na vládě věcnou diskusi na základě odborných doporučení, ze které vzejdou případná konkrétní opatření.“

Naopak proti většímu rozvolňování zavedených pravidel se o víkendu po setkání u prezidenta Miloše Zemana vyjádřil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). „Nesmíme nějak usnout na vavřínech a propadnout nějaké euforii, že už je to všechno za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat,“ uvedl.

Možné uvolnění restrikcí bylo i jedním z témat pondělního jednání vlády. Kromě otevření některých obchodů a venkovních sportovišť kabinet také řešil, že by se od 14. dubna zrušil plošný zákaz cestování do zahraničí. Přišel s tím právě šéf vnitra Hamáček a jeho návrh prošel. Češi tak budou moci vyjet ze země, ale jen v odůvodněných případech. Návrh však bude platit pouze v případě, pokud sněmovna podpoří prodloužení nouzového stavu.

Za nekoncepční pak označuje vládní návrhy na rozvolňování zavedených opatření proto šíření koronaviru část opozice. „Je nesmysl vystřelit od boku: Teď otevřeme obuvi, protože lidi nemají boty,“ prohlásil v neděli v televizi Prima předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že jde spíše o marketingové výstřely.