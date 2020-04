Chytrá karanténa by mohla fungovat příští týden, říká Dzurilla. Hygienikům pomůžou proškolení medici

Chytrá karanténa, na kterou spoléhají odborníci v boji proti nemoci covid-19, se zatím zkouší na jižní Moravě. Náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula v pátek Radiožurnálu řekl, že už se do systému podařilo zapojit laboratoře. Některé problémy se objevují a opravuji za pochodu krajské hygienické stanice. Více o tom, jak se daří rozběhnout projekt chytré karantény, doplnil v sobotu vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Rozhovor Praha 15:32 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (na fotografii z listopadu 2019) | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Roman Prymula v pátek uvedl, že chytré mapy už k dispozici jsou. Z jakých dat jsou zatím skládané? Původně to měla být data od mobilních operátorů a bank.

Toto pořád platí. Máme data od operátorů. To znamená, že v případě, kdy ten, s kým je veden rozhovor, dá souhlas, tak se vytvoří mapa od mobilních operátorů. A pracujeme ještě na připojení bank.

Proč stále nejsou banky připojené?

Ještě to nemáme. Nemáme to z toho pohledu, že jsme tam řešili legislativní věci, co se týče ověřování s Českou národní bankou, a tak dále. Chyběly nám ještě některé dokumenty k tomu, aby všechno mohlo klapnout.

PRYMULA K CHYTRÉ KARANTÉNĚ „Nebyla tam úplně optimální komunikace na úrovni krajských hygienických stanic a call center. Krajské hygienické stanice nezvládaly nápor svým klasickým způsobem, to znamená, že nepotřebovaly tyto elektronické prostředky. Ony ani nebyly na počátku k dispozici. To všechno se teď už podařilo odstranit. Takže už vzpomínkové mapy jsou k dispozici a učíme se s nimi pracovat.“ (Roman Prymula, 10. dubna pro Radiožurnál)

Jak dlouho by to mělo ještě trvat? Je to zřejmě projekt, na který se docela spěchá.

To ano. Je to hlavně proto, abychom si mohli vzpomenout na to, kde jsme byli. Na druhou stranu mobil, který s sebou máme nejčastěji, je v momentu, kdy se vytváří vzpomínková mapa, dostatečný. To je jenom něco navíc, co chceme, aby fungovalo.

Víte, kdy byste mohli dostat povolení od regulátorů? Předpokládám, že jde o Úřad pro ochranu osobních údajů a Českou národní banku.

Připravujeme to ve spolupráci s nimi. To už testujeme. Myslím si, že v příštím týdnu už by to mohlo taky fungovat.

My jsme se od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly dozvěděli, že mapy už jsou k dispozici. Podle vedoucí protiepidemického oddělení Jihomoravské hygienické stanice Renaty Ciupek v pátek mapy dostali k dispozici, ale údajně se ani po dvou hodinách nepodařilo systém zprovoznit. Jak vypadalo testování?

Testování vypadá tak, že dneska (v sobotu), když někdo dá souhlasit, tak nám to funguje.

A vy jste kdo v tuto chvíli? Vy nejste ti moravští hygienici.

Ne. To říkám za call centrum. Když se z nich telefonuje, tak tam už to máme propojené a tyhle věci fungují. Tam je rozdíl, že jak krajské hygienické stanice fungují i rozdílným způsobem, tak některé mají jiné technologie.

Teď jsme se momentálně soustředili na to, abychom sjednotili procesy, abychom to mohli všechno používat, aby to celé zapadlo do sebe a fungovalo to. Potřebujeme dostávat data jednotlivě, abychom mohli vidět jednotlivé výsledky, a následně se rozhodovali na základě dat, která jsou ze všech krajských hygienických stanic.

Předpokládám, že aby to viděli hygienici, to je asi nejpodstatnější. V čem to tedy vázne?

Jak říkám, každý využíval jiné technologie. Kdybychom se podívali v Liberci, tam například používají úplně jiné technologie než jižní Morava. A to jsme museli sjednotit.

Nechceme přeučovat na nové technologie. Jestli mají dostatečné technologie, tak se na ně musíme napojit. Ale jedeme 14 hygienických stanic, takže…

Už je tu tedy nějaký člověk, který byl dohledán podle chytré mapy? Už se to povedlo? Nebo jste stále ve fázi testování, a ještě se s tím nepracuje?

Je to ve fázi testování. Máme teď, co vím, za poslední dny tři případy. To znamená, že byly hovory, kdy byly uděleny tři souhlasy, a šlo to.

Adopce nových technologií trvá

Dokážou už hygienici s chytrými mapami pracovat?

Proběhlo školení. Měli jsme 130 mediků, kteří budou vypomáhat krajským hygienickým stanicím. Jsem přesvědčený, že jakmile se to spustí plošně, tak bude úplně bezproblémový průběh.

Podařilo se už podle vás překonat problémy s využíváním elektronických prostředků, na které hygieničtí pracovníci nebyli zvyklí, protože pracovali jinak?

Pracujeme na to. Oni jsou ve finále také rádi, když mají nějakou pomoc- Když vidí, že jim to pomáhá, že dokážou činnosti dělat rychlej. Jasně, nasazení trvá, adopce technologií také trvá. Ale to je běžné, to není jenom, že jsou u toho krajské hygienické stanice. Tohle se děje vždycky při adopci nějaké nové technologie.

Budou teď mít hygieničtí pracovníci k dispozici technologickou podporu? Je na to dost lidí? Jsou už proškoleni, nebo budou teprve proškoleni v dalších krajích?

Ano, řešíme to. Je to v rámci mediků, kteří už jsou proškolení. Už vědí, co mají dělat, jak to funguje a co s tím. Další velká výpomoc je samozřejmě ministerstvo obrany. S nimi, co děláme, protože jsme centrální řídící tým, všechno plánujeme dohromady, aby to do sebe zaklaplo a aby měli (hygieničtí pracovníci) pomoc, kterou potřebují, aby se to naplno rozjelo.

CHYTRÁ KARANTÉNA Základem chytré karantény je zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Data, jejichž získání je podmíněné souhlasem nakaženého, poslouží technikům k sestavení mapy jeho pohybu. Hygienici pak nad ní s nemocným proberou, s kým se na různých místech potkal během posledních pěti dnů. Mapa by měla infikovanému člověku pomoci rozpomenout se. Pokud nakažený nebude souhlasit s poskytnutím údajů od operátora a banky, bude s ním hygienik vést rozhovor, během kterého se rovněž bude snažit zjistit, kde všude se pohyboval a s jakými dalšími lidmi se potkal. Potenciálně nakažení by měli být následně co nejrychleji izolováni a testováni. Více zde.

Původně měla být chytrá karanténa naplno odstartována po Velikonocích. Z toho, co říkáte, je jasné, že to bude mít určité zpoždění. Jak to vidíte v tuto chvíli? Kdy by mohla být opravdu naplno využívaná a uvedená do provozu v celé České republice?

Co se týče dat a celku, který v tom mám na starosti, dáme data dohromady na jednu hromadu určitě do konce Velikonoc. Dneska už máme odběrná místa, laboratoře, vyhodnocení České republiky vůči světu. Všechny tyhle oblasti máme na jednom místě – porovnáváme je, vyhodnocujeme je.

Napojujeme data o testech, opakovaných testech, nemocných a tak dál. To znamená všechna data, která potřebujeme k dalšímu rozhodování. Dospojujeme call centra, která by tam měla být zítra, pro armádu a pro celý tým pana profesora Prymuly a další, kteří se následně rozhodují, co a jak v rámci jednotlivých opatření. To znamená samozřejmě vláda.

Data budou k dispozici, říkáte. Teď jde asi o to, aby se s nimi začalo pracovat, naučilo se s nimi pracovat. To vidíte na jak dlouho?

S daty pracujeme od úplného začátku. Postupně akorát připojujeme jednotlivé zdroje.

Ano, ale lidé, kteří pracují na hygienických stanicích a v laboratořích, s nimi také musejí začít nějakým způsobem pracovat.

Ano, budeme to určitě propojovat, aby měl data každý, kdo potřebuje. Aby je i hejtmani a další měli k dispozici. Samozřejmě vláda je má k dispozici od začátku. Připojujeme k tomu další lidi, kteří se na to můžou dívat.

A plný rozjezd vidíte na kdy?

Doufám, že v příštím týdnu to už bude fungovat, jak má. To znamená, že to pojede.