Nemohu s tím vnitřně souhlasit, říká ke zrychlenému uvolňování opatření epidemiolog Maďar

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar je proti urychlenému uvolňování opatření proti šíření koronaviru. V pátek dopoledne to napsal Radiožurnálu. „Chtít otevřít obchodní centra o měsíc dříve, než byl původní plán, i když za přesně definovaných podmínek, a dříve než otevření škol, je něco, s čím nemohu vnitřně souhlasit," poslal v SMS. Praha 12:32 24. dubna 2020

Epidemiolog Rastislav Maďar (archivní foto) | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Budu rád plánovat další kroky v rychlejším tempu, bude-li to z hlediska vývoje epidemie možné. Jinak my jsme chtěli za stávající situace taky urychlovat, ale ne až takto moc,“ sdělil vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Maďar se čtvrtečního jednání vlády, během kterého byl upraven harmonogram uvolňování opatření proti šíření nákazy covid-19, účastnil osobně. Jeho závěry nazývá daní za úspěch v boji s epidemií.

„Obchod už chce jít co nejrychleji, finanční ztráty jsou každý den velké. Každá plánovaná vlna uvolňovaní má nadále pojistku, že k ní v dané formě nedojde nebo až později, pokud by ta předchozí zhoršila situaci,“ věří epidemiolog.

„Snažili jsme se vysvětlit, že když se bude muset kvůli příliš rychlému tempu brzdit, bude to ekonomicky pravděpodobně mnohem horší a delší, než jít postupně opatrněji podle původního plánu. Bude to totiž trvat déle.“

Maďar přiznává, že doufá, že obavy budou ve finále zbytečné. Přestože si už všichni přejí žít co nejvíc normálně, „úplný normál“ podle něj asi ještě dlouho nenastane.

„Jak říkává kolega, tu bestii jsme chytli a držíme ji za ocas. Nenechme ji utéct. Jsou stále obavy z toho, co by to mohlo způsobit. I s odstupem měsíců. Navíc nás to může vrátit zbytečné zpět,“ dodává s tím, že pokud se lidé budou nadále chovat zodpovědně a dodržovat prevenci, podaří se nám epidemii zvládnout.

Upravený harmonogram uvolňování opatření urychlí původní plán o 14 dní. Nejdříve se otevřou například autoškoly, knihovny nebo bohoslužby do 15 osob za definovaných podmínek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz Radiožurnálu, zda rozvolnění bylo v souladu s doporučením epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, uvedl: „Pan Maďar nebo pan (Roman) Prymula jsou v týmu. Hlavní slovo má a interpretuje to na vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). S těmito lidmi mluvím pravidelně, protože se zúčastňují týmu hlavně chytré karantény.“