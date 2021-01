Portál ministerstva pro žádosti podnikatelů opět funguje. Nikdo o nic nepřijde, uklidňuje Havlíček

Po opakovaných problémech a výpadku se v sobotu ráno znovu spustil portál AIS MPO, kde mohou podávat žádosti o podporu podnikatelé zasažení koronavirovou krizí. Portál, určený pro žádosti v programech COVID Gastro - Uzavřené provozovny, COVID Nájemné a COVID Kultura, měl tento týden opakovaně technické problémy. Od čtvrtka vůbec nefungoval. Praha 12:12 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Programy jsou nárokové, takže není třeba spěchat, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za (ANO) | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za (ANO) řekl, že s vyřizováním v sobotu žadatelům pomáhá 30 operátorů na telefonních linkách ministerstva a osm na e-mailech.

Jeden z operátorů ministerstva, kteří mají mít v sobotu službu na telefonu od 8.00 do 17.00, ČTK řekl, že systém v sobotu potřebuje „odchytit“ klienty, kteří vyplňovali údaje od čtvrtka. Operátoři jim pomohou s dokončením žádosti či jejím doplněním. Očekává, že větší zájem než ráno bude během dne.

Havlíček v pátek sdělil, že příjem žádostí v systému bude obnoven v sobotu v 08.00. V sobotu uvedl, že systém externí firma obnovila už v pátek večer.

„Nikdo o nic nepřijde. Možná někteří podnikatelé panikařili, že kdo dřív přijde, tím větší bude mít jistotu, že peníze dostane. Není to tak, ten program je nárokový. Uzavřené provozovny mohou žádat do 1. března. Program Covid Nájemné jsme prodloužili do 4. února. Mají tím pádem všichni dost času žádost podat,“ řekl.

Systém se podle informací iROZHLAS.cz a Neovlivní.cz potýkal s problémy už od pondělka, kdy byl spuštěn program COVID Gastro - Uzavřené provozovny. Podle serverů restauratéři v pondělí marně trávili i několik hodin snahou, zaregistrovat se na portálu.