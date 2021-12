Válek: Chci Kalouska za místopředsedu správní rady VZP, považuji ho za vynikajícího ekonoma

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nominovat bývalého ministra financí a předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Měl by se stát místopředsedou rady. V radě by podle šéfa resortu zdravotnictví měl být také místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

