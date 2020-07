Lidé v karanténě nebudou volit. ‚Hlasování pro ně do voleb nelze zařídit,‘ tvrdí Hamáček

Do podzimních krajských a senátních voleb nelze prosadit změny, které by umožnily hlasovat lidem v karanténě a současně zamezily rizikům přenosu covidu-19. Uvedl to v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Nemožnost hlasovat pro lidi umístěné v karanténě kvůli potenciální nákaze přenosnou nemocí není podle něj žádnou novinkou. Praha 18:46 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra Jan Hamáček zdůraznil, že podle předpisů není možné, aby se lidé izolovaní kvůli nakažlivé nemoci dostavili do volební místnosti.

„Nelze ani za nimi poslat urnu, protože by hrozilo nakažení volební komise. To není nic, co by si vymyslelo ministerstvo vnitra, je to tady dlouhodobě, je to realita,“ prohlásil.

Na to, že lidé v karanténě se nemohou účastnit voleb, upozornila pondělní Mf Dnes. Podle ní přijde část obyvatel poprvé od revoluce o ústavou dané volební právo.

Šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že ve sněmovně opakovaně navrhovala zákon o korespondenčním hlasování. Kabinet by podle ní měl hledat cestu, jak umožnit občanům volební právo uplatnit.

„Korespondenční hlasování se do října stihnout nedá, navíc by to situaci nevyřešilo,“ podotkl Hamáček.

Virus na obálkách?

Na obálkách by podle něj mohl virus zůstat, což by s sebou přineslo například nutnost jejich dezinfekce. „Vystavilo by to riziku všechny, kdo by s tou zásilkou přišli do kontaktu,“ řekl ministr vnitra.

Podle dřívějších informací z webu Státního zdravotního ústavu na předmětech virus zůstává různě dlouho, zřejmě až dva dny se může udržet na plastech a 24 hodin na papíru nebo nerezové oceli.

Volby během koronaviru Jižní Korea organizovala v polovině dubna parlamentní volby. Voliči museli hlasovat v rouškách, dezinfikovat si ruce, udržovat metrové rozestupy, dostávali ochranné rukavice a u vchodu jim byla měřena teplota. Lidé v karanténě hlasovali v předem určených volebních místnostech po jejich uzavření a v konkrétních časem. Museli jít pěšky nebo jet vlastním autem. Pacienti s koronavirem mohli hlasovat korespondenčně. Lidé s mírnými příznaky infekce mohli hlasovat ve speciálních volebních místnostech, kde byli úředníci v ochranných oblecích. Lidé v karanténě

Například pražská městská knihovna nechává knihy, které čtenáři vrátí, dva dny v karanténě, než je nabídne k dalšímu půjčení. O tom, že v zásilkách z čínských e-shopů virus být nemůže, ujišťovala v počátcích pandemie Česká pošta.

Přenos z kontaminovaného povrchu není pravděpodobný ani podle odborníků z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Ve čtvrtek novinářům řekli, že hrubost povrchu výrazně převyšuje velikost zachycených virových částic, které se proto při kontaktu nesetřou.

Řešení, které by se stihlo do podzimu a vyloučilo všechna rizika, podle Hamáčka neexistuje. V dlouhodobém horizontu by to mohly být elektronické volby. „Ale to je běh na dlouhou trať,“ dodal.

Zpochybnění výsledků voleb se Hamáček neobává. „Věřím, že situace na podzim nebude tak dramatická, aby to nějak zásadně ovlivňovalo volby,“ řekl vicepremiér.

‚V souladu s Ústavou‘

Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny je omezení volebního práva v souladu s Ústavou.

„Jsou výjimky, kdy nemůžete vykonávat aktivní volební právo ze zákona, je to třeba nařízená karanténa nebo třeba tuberkulóza. To pak člověk nepojede tramvají do okrskové volební místnosti odvolit. Je to naprosto standardní,“ popsal podle Mf Dnes Mlsna.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu se mají konat o prvním říjnovém víkendu, druhé kolo senátních pak o týden později. Podle Mlsny o odložení voleb nyní nikdo neuvažuje.