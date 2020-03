Na veřejná místa nejvýše ve dvou. Ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo omezení volného pohybu v ČR

Nejvýše ve skupinkách po dvou mohou být lidé od úterý v Česku na veřejně dostupných místech. Vyplývá to z pondělního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které prodloužilo a rozšířilo dřívější omezení volného pohybu v Česku. Ministerstvo o tom informovalo až ve středu v tiskové zprávě. Praha 17:37 25. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staroměstská radnice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost.

Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Vláda už 15. března zakázala s účinností do 24. března volný pohyb lidí po celé republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích.

Na začátku tohoto týdne vláda zákaz volného pohybu prodloužila do 1. dubna a ministerstvo zároveň vydalo zmíněné omezení sdružování, ale veřejně o něm informovalo až ve středu.