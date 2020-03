‚Lufťáci jezdí na chaty a nedodržují opatření.' Většina poslanců je kvůli koronaviru pro zákaz vycházení

„Zákaz vycházení vnímám až jako naprosto krajní možnost,“ řekl třeba poslanec ČSSD Petr Dolínek. Je ale podle něj nutné, aby lidé dodržovali nastavená pravidla. Podobně mluví také Václav Klaus mladší (Trikolóra). „Lidi musí chodit do práce, na procházku do přírody, na nákup – za nejbližší rodinou, třeba k prarodičům,“ uvedl.

Z oslovených 194 poslanců jich na zaslané dotazy reagovalo 118. Z došlých odpovědí vyplývá, že 92 členů dolní komory by už nyní zvedlo ruku spíše pro prodloužení nouzového stavu. Dalších 25 je zatím na vážkách, jeden to pak odmítl.

Z ankety serveru iROZHLAS.cz mezi poslanci tak vyplývá, že většina z nich by na prodloužení nouzového stavu – pokud o to vládní koalice požádá – přistoupila. Redakce oslovila všechny zákonodárce vyjma premiéra Andreje Babiše (ANO) a členů jeho kabinetu. Vedle toho se ptala i na možné zpřísnění už zavedených opatření, konkrétně na to, zda by poslanci souhlasili se zákazem vycházení. V pátek totiž tuto možnost připustil náměstek ministra zdravotnictví a šéf krizového štábu Roman Prymula.

Podobný postoj zastávají také komunisté, o jejichž podporu se vládní koalice ANO a ČSSD opírá. „Záleží na tom, zda budou současná opatření účinná a jak se bude situace vyvíjet v případě, že lidé tak, jako nyní, budou k opatřením lhostejní – a to běžně na ulici vidím – tak to bude nutné a budu uvažovat o podpoře prodloužení nouzového stavu,“ popsal šéf KSČM Vojtěch Filip.

Zelenou by přitom prodloužení nouzovému stavu dala zřejmě i část opozice. „Jsme spíše pro, ale chtěli bychom, aby vláda jasně řekla scénáře, za kterých se budou opatření uvolňovat. To je věc, na kterou klademe důraz. Nemělo by jít o bianco šek,“ přiblížil pirátský zákonodárce Mikuláš Ferjenčík.

„Bude- li to nutné a navrhne to vláda, budu pro,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz například poslanec ANO a místopředseda rozpočtového výboru Milan Feranec, zda případně podpoří prodloužení nouzového stavu. Ten kvůli šíření nemoci COVID-19 platí v Česku od 12. března na dobu 30 dní. Pokud ho bude chtít kabinet Andreje Babiše (ANO) prodloužit, musí o souhlas podle ústavního zákona o bezpečnosti republiky nejdříve požádat Poslaneckou sněmovnu.

Oproti tomu například komunistický zákonodárce Zdeněk Ondráček by zakázal veškerý pobyt mimo trvalé bydliště. Lidem podle něj chybí potřebná kázeň. „Bez ní to nepůjde. Vidím, jak si lufťáci u Prahy jezdí na chaty, chalupy a jak nedodržují opatření. Pokud to tedy nejde výzvou něco konat nebo se zdržet, tak bude potřeba přitvrdit,“ vysvětlil.

Stejný názor zastává také předseda bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD. „Jedná se o omezení kumulace lidí k omezení možnosti přenosu. Lidé jsou bohužel nedisciplinovaní. Ještě stále někteří chodí bez roušky, a dokonce pořádají domácí party se sousedy,“ uvedl.

Důvěra ve vládu

Poslanci – vládní i opoziční – se u vládních opatření ale shodují vesměs v jednom: důvěřují šéfovi krizového štábu Prymulovi a jeho odbornému úsudku. „Co je v pravomoci vlády a vykoná v souladu se zákony, podporuji. Mají informace, mají odpovědnost, mají pravomoci, v takto krizové situaci musíme táhnout za jeden provaz,“ popsal šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský.

TOP 09 pak od vlády bude požadovat další informace, pokud by tedy zaváděla nové, tvrdší zákazy a omezení, případně by chtěla prodloužit nouzový stav. „Je to obrovský precedent. Bude to vyžadovat pečlivou debatu, na jaké oblasti bude omezen, protože obava, že by někdo mohl zneužít nouzový stav k utažení šroubů, není úplně lichá,“ nastínil šéf poslanců strany Miroslav Kalousek.

Pokud by skutečně mělo dojít na zákaz vycházení, chce být informovanější také například lidovecký zákonodárce Marek Výborný: „Rád bych od vlády znal podrobnější zdůvodnění a v tomto případě i promyšleně připravený a odůvodněný seznam výjimek, například u dobrovolných hasičů nebo zemědělců.“ Jestliže by to kabinet ale řádně zdůvodnil, podpořil by to.

Sněmovna se v omezeném množství poslanců sejde během úterka. Věnovat se ale bude hlavně změnám v ošetřovném, které vláda předložila kvůli uzavření škol. Z preventivních důvodů se dostaví zhruba polovina poslanců. Nejprve budou muset potvrdit stav legislativní nouze, který vyhlásil minulý týden předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Po dobu vyhlášeného nouzového stavu umožní stav legislativní nouze zrychlené projednávání zákonů.

Nouzový stav se vyhlašuje v případě závažných situací, jako jsou živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody „nebo jiné nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost“. Naposledy ve vybraných krajích platil v roce 2013 během povodní.

Vláda vyhlásila nouzový stav 12. března, a to z důvodu ohrožení zdraví obyvatel Česka. Platí zatím do poloviny dubna. Kabinet během krizové situace přijal řadu opatření, která mají zpomalit šíření nákazy koronavirem na území Česka. Omezil například volný pohyb lidí mimo domov a uzavřel hranice. Pro veřejnost se také uzavřely restaurace a většina obchodů. Výjimku z vládních nařízení mají potraviny, lékárny, galanterie nebo například květinářství.

Kristýna Guryčová, Martin Zíta a Petr Kočí