Babiš i Prymula připouští, že opatření nemají smysl a jsou špatná, tvrdí opoziční poslanec Válek

Vláda vyhlásila nouzový stav na žádost hejtmanů, bez souhlasu sněmovny, která žádost o prodloužení nouzového stavu zamítla. „Legislativní rada vlády i ministryně spravedlnosti věří, že tento krok protiústavní není," říká ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a dodává: „Diskuzi ústavních právníků sleduji, ale jako člen vlády cítím hlavní povinnost ochránit zdraví a bezpečnost občanů." Také poslanec Vlastimil Válek (TOP 09) hájí hejtmany.

„Dozvěděli se, že teď je vše na nich, takže byli v pasti, ale do té je dostala vláda,“ tvrdí Válek, který je také místopředsedou TOP 09. Protiústavnost prodloužení nouzového stavu je podle něj schopen posoudit jen Ústavní soud.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla vláda právo prodloužit nouzový stav na základě žádosti hejtmanů a bez souhlasu sněmovny? Ptá se Karolína Koubová

„Hejtmani nám řekli, že to nezvládnou,“ zdůrazňuje Zaorálek. „A vláda si nemůže vzít za odpovědnost, že je v tom necháme. Tak jsme se s nimi lidsky pobavili a rozhodli jsme se, že jim s nouzovým stavem vyhovíme.“

Ministr tvrdí, že bez nouzového stavu vláda nemůže regulovat například provoz bazénů, saun, obchodů, nemůže omezit shromažďování osob, konání trhů, výstav a dalších akcí. „Bez nouzové stavu by to znamenalo rozsáhlé rozvolnění, které by mělo dopady během čtrnácti dnů.“

Zaorálek: Situace se alespoň nezhoršuje

Válek je ale přesvědčen, že všechna potřebná opatření mohou být v platnosti i bez nouzového stavu. „Opakovaně jsme to ve sněmovně dokazovali a chtěli jsme se bavit, která ta opatření jsou potřebná.“

„A v tom je kámen úrazu: poslední tři nebo čtyři nouzové stavy se prodlužovaly jen hlasy komunistů, kteří ale přestali tolerovat vládu. Ta chce prodloužit nouzový stav, ale opozice a já říkáme: pojďme se bavit o smysluplnosti opatření. O tom se ale vláda nechce bavit,“ kritizuje Válek.

Zaorálek namítá, že krizový štáb s hejtmany stále jedná a sporná opatření se diskutují. „Ale jde se do voleb, takže jsme ve sněmovně viděli představení o tom, že nechceme ten hnusný nouzový stav. Daleko příjemnější je mluvit o uvolňování, ale my máme bohužel ten nepopulární názor, že uvolňovat nelze.“

„Doufám, že vláda poté, co hejtmani řekli čtrnáct dnů a dost, s nějakými jednáními začne," dodává opoziční poslanec. „Dlouhodobě a marně navrhujeme racionální diskuzi o smysluplnosti opatření a vyhodnocení jejich účinnosti. O tom ale nejsem schopni vládu přesvědčit.“

„V neděli premiér Andrej Babiš (ANO) po našem tlaku a debatě s hejtmany připustil, že opatření nemají smysl a jsou špatná, totéž řekl i jeho poradce Roman Prymula. Musíme třeba přemýšlet jak ty, které pandemie dostala do dluhové pasti, z ní dostaneme, ne jak je do ní posuneme dál tím, že jim budeme zase půjčovat peníze,“ žádá Vlastimil Válek (TOP 09).

Ministr odmítá, že by vládní opatření nepřinášela výsledky. „Pro někoho by výsledek byl úplně virus zlikvidovat, ale to se nepovedlo zatím nikomu. Tady se situace aspoň dramaticky nezhoršuje, i když nastupují nové mnohem nakažlivější mutace viru. Takže tvrdit, že opatření nefungují, je strašně nezodpovědné,“ konstatuje Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Proč prodloužit, nebo naopak ukončit nouzový stav? Poslechněte si všechny argumenty obou stran.