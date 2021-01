I přes zákaz měli v plánu spustit vleky, nakonec lyžaři museli domů. Skiareál Telnice je v milionové ztrátě

Areály v Krušných horách se kvůli vládním nařízením nerozjely. Na Telnici na Ústecku přitom byli připravení nařízení porušit. Tuto sezónu se na Telnici ještě oficiálně nelyžovalo a zimní středisko je v několika milionové ztrátě. I kvůli vládním nařízením. Telnice 16:21 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přestože do areálu dorazili lidé, nakonec na lanovku vpuštěni nebyli | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Už hodinu před plánovaným spuštěním vleku a lanovky čekali na parkovišti lidé, kteří si chtěli zalyžovat. Plány provozovatele areálu na jeho otevření i přes vládní nařízení chápal například lyžař Jan z Teplic.

„Snaží se udělat všechno možný, aby se zachránili před krachem,“ komentoval krok provozovatele.

K vládním opatřením už ale nemá co dodat. „Asi nejsem schopnej se vyjádřit, protože to bych musel být asi hodinu sprostej,“ říká Jan.

Podle provozovatele areálu Ivana Soukupa je situace pod vládními nařízeními proti koronaviru neúnosná.

„Ztráta se blíží, samozřejmě stále nabíhají náklady, ke čtyřem milionům“ odhaduje Soukup. „Jsme takové středně velké středisko, takže ani naše tržby nejsou nějaké obrovské, dosáhneme do deseti milionů za pěknou sezonu,“ dodává.

Plány na spuštění provozu avizoval provozovatel několik dní předem. Nakonec od otevření sjezdovek po dohodě s policisty upustil.

Už hodinu před plánovaným spuštěním lanovky čekali na parkovišti první lyžaři | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Podle krajské policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové se na postupu dohodly obě strany společně. „Samozřejmě budeme místo v průběhu dne monitorovat. V případě, že by provozovatel skiareál spustil, hrozí mu ve správním řízení pokuta až do výše tří milionu korun.“

Samotný provoz vleků podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného problém není. Je ale potřeba zajistit, aby to neznamenalo ještě větší přísun lidí na hory. To ovšem není problém Telnice, která je spíše příměstským areálem.

„Když se podaří zajistit to, co je teď dáno platnými opatřeními, to znamená neumožnit ubytování kromě opravdových služebních cest, tak potom i otevření lyžařských areálů je na pořadu dne,“ nastínil situaci Blatný.

Lyžařská střediska se ale podle Blatného neotevřou dřív než na přelomu ledna a února.