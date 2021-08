Testování zdarma pojišťovny v září ustojí. Některé se ale obávají o stabilitu systému v budoucnu

Preventivní testy na covid-19 budou i v září zdarma pro všechny. Vláda tak rozhodla, ačkoliv původně počítala se zpoplatněním pro lidi nad 18 let. Změna bude znamenat další miliardy z veřejného zdravotního pojištění. Jak serveru iROZHLAS.cz sdělili zástupci některých zdravotních pojišťoven, pokud by opatření mělo platit například do konce roku, představovalo by to riziko pro stabilitu celého systému pojištění. Ten je podle nich nyní deficitní. Praha 7:05 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Preventivní testy na covid-19 budou i v září zdarma pro všechny, rozhodla na začátku roku vláda. Původně měly být zpoplatněny pro lidi nad 18 let (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prodloužení bezplatného testování na koronavirus schválila v pondělí vláda s tím, že je potřeba zachovat testovací kapacity kvůli očekávanému nárůstu pozitivních případů na podzim.

V některých zemích se podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zhoršuje situace už nyní.

Testování zdarma mělo skončit od 1. září. Mělo to motivovat lidi, aby se proti koronaviru nechali očkovat. Bez negativního testu, potvrzení o prodělání nemoci nebo dokončeného očkování totiž není možné navštěvovat kulturní i sportovní akce nebo chodit do restaurací.

Dalším motivem pak bylo ulevit celému systému veřejného zdravotního pojištění. Jak už dříve řekl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a člen Rady vlády pro zdravotní rizika David Šmehlík, měsíční náklady na testování se pohybují kolem miliardy korun.

„Všechny zdravotní pojišťovny řeší náklady na testování, které jsou vysoké a jsou samozřejmě nad rámec běžně hrazených zdravotnických úkonů,“ prohlásil v polovině července.

Server iROZHLAS.cz proto oslovil s dotazem všech sedm zdravotních pojišťoven s dotazem, jak budou zvládat financovat testování i nadále. Dvě z nich do uzávěrky textu neodpověděly.

Některé pojišťovny vyjádřily obavy o budoucnost celého systému.

„V případě platnosti (testování zdarma), například do konce kalendářního roku, to již představuje určité riziko stability systému veřejného zdravotního pojištění. Nemocnost obyvatelstva se nezměnila, v řadě případů došlo jen k posunu či odložení zdravotní péče. Testování na onemocnění covid-19 je další významnou finanční položkou v systému, která nemění kvalitu života společnosti,“ reagovala Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Jedna z největších pojišťoven v Česku podle ní měsíčně vynakládá za testování 135 milionů korun.

Deficitní systém

Problém vidí i Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. „Financování systému veřejného zdravotního pojištění je nastaveno aktuálně deficitně a je pravděpodobné, že v roce 2022 bude nutné otevřít otázku dalších zdrojů,“ řekl ředitel ekonomického odboru pojišťovny Pavel Kolář.

Pokud by zůstal systém testování stejný jako doposud – tedy dva PCR a čtyři antigenní testy měsíčně -, odhaduje Kolář náklady na 250 milionů korun. „Bude ale záležet na konkrétním znění opatření ministerstva zdravotnictví, především ve vztahu k již očkovaným pojištěncům,“ doplnil.

Podle Revírní bratrské pokladny (RBP) je dlouhodobé plošné testování financované z veřejného zdravotního pojištění neudržitelné.

„Například proto, že současný měsíční nárok každého pojištěnce na bezplatné testování v četnosti dva PCR a čtyři antigenní testy (za ceny od 1. 7. 2021) představuje pro systém veřejného zdravotního pojištění při plném využití nároku výdaj ve výši 2430 Kč/měsíc. Průměrný příjem veřejného zdravotního pojištění přepočtený na jednoho občana ale aktuálně činí 2900 Kč/měsíc,“ popsal mluvčí Ivo Čelechovský.

Dokládá to i na číslech. RBP zaplatila za celý rok 2020 za PCR testy 241 185 247 korun a za antigenní 8 848 590 Kč. Za prvních sedm měsíců roku 2021 šlo o 125 910 533 korun za PCR testy a 268 260 670 korun za antigenní.

Zvýšené platby i rezervy

S tím ale nesouhlasí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. Jak informovala její mluvčí Jitka Mravinacová, při současném nastavení četnosti testů je systém podle pojišťovny udržitelný. A to i proto, že náklady na testování za měsíc červen 2021 měla pojišťovna 91 milionů korun.

„Pro porovnání – celkové měsíční náklady naší zdravotní pojišťovny tvoří asi 3,7 miliardy korun. Z těchto čísel vyplývá, že by úhrady běžné zdravotní péče neměly být nijak ohroženy, a to ani v případě, že by proplácení testování z veřejného zdravotního pojištění pokračovalo až do konce roku,“ dodala Mravinacová.

Podobný názor má i největší pojišťovna. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) není rozhodnutím vlády nijak ohrožena „péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění“.

„Nejen díky finančním rezervám, které pojišťovny mají, ale také díky výraznému zvýšení plateb za státní pojištěnce, k němuž vloni a letos vláda přistoupila. Od června 2020 byla tato platba zvýšena o 500 korun a od ledna 2021 o dalších 200 korun, pro celý systém zdravotního pojištění to v součtu představuje dalších zhruba 70 miliard korun, které pojišťovny mohou využít tak, aby nebyla ohrožena kontinuita poskytování veškeré potřebné péče o pacienty, a zároveň, aby zajistily všechny prostředky nutné pro vypořádání se s pandemií,“ popsala mluvčí Viktorie Plívová.

Zároveň ale dodala, že pojišťovna skončila rok 2020 „se saldem minus deset miliard korun“. Testování po celou dobu pandemie stálo VZP asi 7,5 miliardy, celkové náklady na boj s covidem-19 včetně očkování i bonifikace lékařů ale podle Plívové vyšly na desítky miliard.