Odliv prodejců ze Zlaté uličky: bez turistů ze zahraničí nezaplatí na Pražském hradě statisícové nájmy

Zatímco centrum hlavního města se postupně začíná opět zalidňovat, Pražský hrad nadále zeje prázdnotou. Absenci návštěvníků kvůli pandemii koronaviru pociťují hlavně obchodníci ve Zlaté uličce, někteří z nich se proto rozhodli ve vyhlášené turistické atrakci zavřít krám. A to doslova. Pronájem lukrativních prostor v hradním areálu vyjde prodejce měsíčně na statisíce, dobrovolně se jich tak vzdala nejméně trojice z nich. Původní zpráva Praha 6:00 20. května 2020

Když Martin Hřebout loni v květnu vyhrál výběrové řízení na krámek ve Zlaté uličce s číslem popisným 23, sliboval si od toho příliv nové klientely. V té době jeho firma Local Artists provozovala v centru Prahy už čtyři prodejny a svoji síť s výrobky od tuzemských řemeslníků či grafiků chtěla rozšířit.

Nájem obchodu v hradním areálu o ploše 34 metrů čtverečních vyšel měsíčně na 200 tisíc korun. Přesto se podnikatel zavázal, že bude ve vyhlášené turistické ulici s domky, jejichž historie sahá do 16. století, prodávat po tři léta ručně vyráběnou keramiku. Vysokou činži měly kompenzovat davy především zahraničních turistů.

Jenže po 10 měsících přišel zlom. A to v podobě šířící se nákazy. Stejně jako další obchodníci, musel i Hřebout na příkaz vládního kabinetu své prodejny v rámci boje proti koronaviru zavřít. Na tu ve Zlaté uličce měla však pandemie fatální dopad. „Pro nás ten byznys přestal ze dne na den fungovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz podnikatel.

Zatímco běžný život se začíná vracet do normálu, s plným obnovením cestovního ruchu se ještě nepočítá. Až se tedy v pondělí brány Pražského hradu otevřou opět veřejnosti, v domku s číslem 23 bude jen prázdný krám. Držet si ho se podle Hřebouta jednoduše nevyplatí.

Likvidace firmy

Se Správou Pražského hradu se tak dohodl na ukončení pronájmu, jak vyplývá i z registru smluv. „Kdyby nám tuto dohodu neumožnili, mohlo by to pro naši firmu být i likvidační. Takže z našeho pohledu byl způsob, jakým se zachovali, stoprocentně vstřícný,“ přiblížil podnikatel. Prostory v hradním areálu už Hřeboutova firma vyklidila a odevzdala klíče.

Vedle prodejny ve Zlaté uličce se podnikatel musel kvůli koronavirové krizi vzdát i dalšího obchodu v pražské turistické lokalitě, a sice v Nerudově ulici. „I tam jsme vypověděli nájem. Čechů je tam ale teď poskrovnu a cizinci tady také žádní nejsou,“ pokračoval Hřebout.

Pražský hrad kvůli koronaviru uzavřený veřejnosti od 11. března | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tom, že by požadoval kvůli pandemickým opatřením náhradu škody, zatím neuvažuje. „Určitě to na nás dopadlo, ale nevidím k tomu důvod. Podnikání je vždy určité riziko a vnímám, že se nám stát snaží vyjít vstříc. Samozřejmě by to vždy mohlo být lepší, ale chápu, že má omezené zdroje,“ doplnil podnikatel.

Odliv prodejců

Podobně opouští lukrativní adresu v areálu Pražského hradu i někteří další prodejci. V registru smluv je možné najít hned tři dohody o ukončení nájmu prostor ve Zlaté uličce.

Kvůli koronaviru skončili k poslednímu dubnu také obchodníci v domech s číslem 17 a 18. Sousední krámky nabízely návštěvníkům turistické atrakce fajánsovou keramiku a cínové zboží.

„O ukončení nájmu požádal pronajímatele nájemce vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a zákazu maloobchodního prodeje v důsledku vyhlášeného nouzového stavu v České republice ze dne 12. března 2020,“ píše se shodně ve zveřejněných kontraktech o ukončení pronájmu.

Zda peníze nebudou hradní kase chybět a zda o ukončení nájmu požádali i další prodejci, není zřejmé. Mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek zatím na dotazy serveru iROZHLAS.cz neodpověděl.

Zlatá ulička čítá celkem 16 domků, prodejci sídlí v celkem sedmi z nich. Areál se veřejnosti otevře po více než dvou měsících 25. května, nepřístupný byl návštěvníkům od 11. března.

„Jde o nezbytné opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Hrad byl uzavřen na základě doporučení Krizového štábu Kanceláře prezidenta republiky,“ zdůvodnil pro server Novinky už dříve mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.