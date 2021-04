ONLINE: Navzdory přání exministra. Na Zlínsku se jako ve zbytku Česka v pondělí rozvolní opatření

Ve Zlínském kraji se od pondělí 12. dubna otevřou školy a část obchodů a služeb jako v ostatních částech země. Novinářům to ve čtvrtek řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Nemocnice v kraji jsou stále zaplněné a epidemie koronaviru ještě neklesá. Situace v kraji však není podle hygieniků alarmující. Ředitelka hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková naopak navrhne resortu zdravotnictví, aby rozhodlo o posunutí otevření škol na Děčínsku. Sledujeme online Praha 13:15 8. 4. 2021 (Aktualizováno: 13:43 8. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hygienická stanice ve Zlínském kraji ale chce, aby se zpřísnili kontroly (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zlínský kraj je pořád ve stupni tři, to znamená, že není nejhorší. Zlínský kraj odpovídá průměru republikového nárůstu, není tady výjimka, že by to bylo jinak,“ uvedl náměstek ředitelky krajské hygienické stanice Vladimír Mojžíšek. Nejhorší situace v kraji je podle něj v okrese Zlín.

„Nikdo nám nedokázal, že otevření škol a rozvolnění části služeb situaci zhorší natolik, že by byla horší, než kdybychom zůstali částečně uzavřeni a byly otevřené služby v okolních krajích. To neumíme porovnat. Selským rozumem se na to díváme tak, že s ohledem na situaci v nemocnicích, která je tam tři čtyři týdny stejná, jeden týden navíc, který nám nabízelo ministerstvo zdravotnictví, kdy by opatření zůstala, by nic neřešil,“ uvedl Holiš.

Zdůraznil, že na postupu se shodlo hejtmanství s hygieniky, nemocnicemi a předjednáno je i s ministerstvem.

Podle hejtmana je dál potřeba opatrnost a dodržování opatření. „Vir jsme neporazili, stále tady je, náš boj se jen mění v jiný způsob, ale bohužel jsme ještě nevyhráli. Ovlivní to hodně chování lidí,“ uvedl hejtman. Zástupce krajské hygienické stanice ve čtvrtek také uvedl, že se ve spolupráci s policií zpřísní kontroly opatření, například u výdejních okének restaurací.

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu doporučil, aby se v kraji rozvolnění vzhledem k pozdějšímu doznívání epidemie koronaviru posunulo o týden proti zbytku země, tedy k 19. dubnu. Vedení kraje poté situaci s hygieniky i zástupci ministerstva řešilo, posuzovalo tři varianty.

Posun na Děčínsku?

Naopak hygienická stanice v Ústeckém kraji žádá ministerstvo zdravotnictví, aby se rozvolňování odložilo na Děčínsku, kde je dlouhodobě nejhorší situace v kraji. V porovnání se zbytkem země připadá na okres v přepočtu na 100 000 obyvatel téměř nejvíc nakažených.

„My to teď budeme předkládat ke schválení na ministerstvo zdravotnictví, tak uvidíme, jestli nám v tom neudělají nějakou změnu,“ řekla Šimůnková. V Ústeckém kraji ve středu přibylo 640 potvrzených nákaz koronavirem, o 49 méně než před týdnem. Jde o nejnižší středeční nárůst od začátku února. Vyplývá to z informací, které ráno aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví.

