ONLINE: Chceme zavést zákaz pohybu mezi okresy, počítá se se zavřením škol i školek, oznámil Babiš

Zákaz pohybu mezi okresy, uzavření škol a školek, prodloužení izolace a karantény. Taková opatření chystá vláda kvůli stále se zhoršující epidemické situaci. „Chci apelovat na naše spoluobčany, abychom zkusili ještě na tři týdny absolutně minimalizovat kontakty a zkusili snížit pandemii," prohlásil na večerní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda podle něj bude o opatřeních debatovat v pátek ráno s opozicí. Sledujeme online Praha 22:01 25. 2. 2021 (Aktualizováno: 23:07 25. 2. 2021)

„Chceme zavést zákaz pohybu mezi okresy s výjimkami cesty za prací nebo lékařem. Počítá se i se zavřením školek a škol. Budou otevřené pouze pro zdravotnický personál,“ nastínil opatření, o kterých uvažuje vláda, premiér Babiš.

„Je to (nákaza koronavirem) u nás nejvíc z celé Evropy, ale všechny ostatní státy na tom budou velmi podobně,“ uvedl dále premiér.

Zároveň vyzval občany, aby na tři týdny v maximální možné míře omezili své kontakty. „Potřebujeme tři týdny, aby lidé byli pouze doma a chodili do práce. Musí omezit kontakt. Situace není dobrá,“ řekl Babiš.

Jednání s opozicí o opatřeních proběhne v pátek v 8.30. „Požádáme je opět o prodloužení nouzového stavu. Musíme radikálně omezit mobilitu obyvatelstva,“ vysvětlil Babiš. Nové mutace koronaviru se podle něj chovají úplně jinak a jsou mnohem agresivnější. „Jednotlivé podmínky představíme opozici a poté opět zasedne vláda a rozhodneme, jak to budeme dále řešit.“

Pokud by Poslanecká sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu, musela by vláda rozhodovat podle pandemického zákona, jehož senátní verzi by měli zákonodárci podle dohody politických stran v pátek potvrdit.

Izolace a karanténa se prodlouží

„Ta usnesení jsou připravená,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj vláda také chystá prodloužení doby izolace a karantény na 14 dní z dnešních deseti. Důvodem je britská mutace koronaviru, která podle lékařů působí v lidském organismu déle.

„V příštím týdnu budě i přes přijatá opatření docházet k nárůstu v nemocnicích. Jednáme s Německem a Polskem o pomoci našemu zdravotnictví,“ podotkl Blatný.

Bez ohledu na to, jak dopadne páteční jednání s opozicí, vláda schválila testování ve firmách. V prvních dnech bude tato akce dobrovolná, poté ale z toho chce Babišův kabinet udělat povinnost.

„Budeme firmám proplácet čtyři testy měsíčně na jednoho zaměstnance skrz zdravotní pojišťovny. Fungující to bude od pondělí 1. března. Firma si vybere dodavatele ze schváleného seznamu, od nich si nakoupí určité množství testů,“ upřesnil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že částka na jeden test bude stanovena na 60 korun.

Od příštího pondělí se také počítá s úplným zavřením základních, mateřských ale i speciálních škol. „Nové mutace se velmi rychle šíří i mezi dětmi,“ zdůvodnil to ministr Blatný.

Naopak nově zpřísněné restrikce by se neměly dotknout profesionálních sportovců, kteří podstupují pravidelné PCR testování. Podle ministra zdravotnictví tak bude moci pokračovat například hokejová extraliga nebo první fotbalová liga. Vyloučil na nich však účast fanoušků.

20 tisíc nakažených denně

Blatný také uvedl, že vládě bylo představeno několik modelů vývoje epidemie.„Nejoptimističtější modely pořád hovoří o tom, že denní nárůstky budou okolo 20 tisíc nakažených. Pokud by opatření nenastala, přírůstky budou ještě mnohonásobně vyšší,“ přiblížil.

Premiér Babiš následně komentoval informace, že Německo pravděpodobně přestane požadovat od řidičů kamionů testy na hranicích. Podle něj mu to přislíbila německá kancléřka Angela Merkelová. „Konkrétní termín ale nezazněl,“ řekl.

Babiš už ve středu řekl, že v nemocnicích by v případě pokračování současné situace mohla nastat katastrofa. „Takovou situaci jsme tu ještě neměli,“ prohlásil premiér ve středu. Stav na začátku března podle něj bude nejhorší od začátku pandemie před rokem.

Vláda zavedení nových opatření podmiňuje prodloužením nouzového stavu, o kterém má v pátek na mimořádné schůzi rozhodnout sněmovna. Podle předsedy vlády Babiše není potřeba vyhlašovat nový nouzový stav, jak namítají některé opoziční strany.

„Prodloužení nouzového stavu je bitva právních názorů. Naši legislativci si myslí, že současný stav obstojí před soudy, proto by ho sněmovna měla prodloužit. Pevně věřím, že všichni pochopí, v jaké situaci se nacházíme a tyto právní spory nebudou tak důležité,“ zakončil tiskovou konferenci.

