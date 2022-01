Školy si zvykají na nový systém testování a trasování. Má odlehčit hygienám a pediatrům

Na základních a středních školách už týden funguje nový systém vystavování žádanek na PCR testy pro potvrzení nákazy koronavirem. Současně varuje rizikové kontakty nakažených. Systém by měl celý proces urychlit a také pomoct hygienikům a praktickým lékařům, kteří museli žádanky vystavovat jednotlivě. Praha 17:02 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za minulé pondělí testy ve školách potvrdily 1236 nových případů ze zhruba 1,5 milionu testovaných (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na základě třídní knihy se vyjedou data, která se automaticky seřadí do tabulky. Ta je potřeba pro následné trasování. Tabulka se poté odešle a dál už to běží samo,“ popisuje pro Radiožurnál nový systém prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

A doplňuje ho hlavní hygienička Pavla Svrčinová: „Škola to stáhne ze svých informačních systémů, pošle to na naše externí call centra, která hromadně zadají žádanky na vyšetření a rozešlou SMS všem žákům nebo osobám, které byly staženy v rámci docházkového systému, že ten den byly ve škole a byli ve třídě s nemocným žákem.“

Pomoc hygienikům i pediatrům

Cílem bylo mimo jiné odlehčit hygienikům. A to se podle Marie Noskové z hygienické stanice Jihočeského kraje stalo.

„Část práce se zjednodušila. Dříve to fungovalo tak, že ředitel školy se ozval s pozitivním antigenně testovaným žákem. My jsme mu poslali tabulku, kterou má vyplnit. V případě, že se potvrdila pozitivita PCR testem, tak jsme posílali tabulku pro rizikové kontakty. Ředitel školy tabulky vyplnil, poslal je na hygienu a my jsme je předávali do centrálních systémů,“ popsal původní systém Nosková.

Hygienici ale musí dál řešit případy z mateřských a uměleckých škol nebo dětských domovů, kde nový systém nefunguje.

Změna by měla pomoct i praktickým lékařům pro děti, kteří vystavováním žádanek před Vánocemi trávili i několik hodin denně.

„Rodiče volali, jak to bude s karanténami nebo izolacemi. Bylo to množství telefonátů a představovalo to velkou zátěž pro ordinace,“ vzpomíná předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Potíže systému

Rodiče teď mají informace dostávat přímo od škol. Systém by měl taky celý proces urychlit. „A to nejen následné konfirmace po testování, ale důležitým prvkem je i zrychlení trasování ve školách. Ambicí je, aby se to stalo mnohem rychleji, v řádu hodin,“ vysvětluje Jan Jiroušek z Národní agentury pro komunikační a informační technologie.

To se ale zatím neděje. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol si rodiče na zprávu počkají asi 24 hodin. Je to i tím, že školy se s novinkou teprve učí pracovat. „Bohužel finální informace přišly v době vánočních prázdnin. Ředitelé neměli moc času se s tím seznámit a odzkoušet si to a také neměli možnost to prokonzultovat s kolegy,“ dodává Zajíc.

Potíže zatím evidují i hygieny. Nemají třeba kompletní informace o tom, kolik potvrzujících PCR testů vyšlo s pozitivním výsledkem.

„Vidím tam jednotlivé školy, ale pokud bych chtěla přehled za celý kraj nebo určitý okres, tak tato data bude zpracovávat pouze Ústav zdravotnických informací a statistiky a centrálně nám zpřístupňovat. Když tato data dostanu, tak budu vědět, kolik těch pozitivních se týká škol, jak se to vyvíjí. A ten vývoj potřebujeme znát,“ zdůrazňuje Nosková z hygienické stanice Jihočeského kraje.

S nástupem omikronu očekává, že nakažených bude přibývat. Za minulé pondělí testy ve školách potvrdily 1236 nových případů ze zhruba 1,5 milionu testovaných. Čtvrteční kolo testování zatím ukázalo přes 3000 nakažených, čekají ale ještě na potvrzení metodou PCR.