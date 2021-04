Ministr Arenberger vydal metodický pokyn, podle kterého se mohou od pondělí setkávat jen dva lidé

Ministr zdravotnictví vydal metodický pokyn, podle kterého se mohou od pondělí setkat maximálně dva lidé. Původně to mohlo být až dvacet osob. Petr Arenberger to řekl Radiožurnálu. Rozhodnutí musí do 48 hodin schválit, nebo neschválit vláda.

