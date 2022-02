Česko má za středu 11 211 případů covidu, je to nejnižší nárůst v pracovní den za šest týdnů

Epidemie v Česku dál ustupuje, ve středu testy odhalily 11 211 nově potvrzených případů koronaviru. Je to nejnižší denní nárůst v pracovní den za šest týdnů. Oproti minulému týdnu je to o necelých 6000 méně. Na 100 tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 754 nově nakažených, incidenční číslo je nejníže od poloviny ledna. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

