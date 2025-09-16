Koroze a únava materiálu. Výtoňský most bude i po rekonstrukci potřebovat hodně údržby, říká expert
Známý železniční most na pražské Výtoni se nebude bourat, ale rekonstruovat, oznámilo to ministerstvo dopravy. Práce na opravě konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029. „Je to náročný inženýrský úkol,“ řekl Pavel Ryjáček, vedoucí Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT.
Co bude podle vás největším problémem při opravě mostu?
Most má asi dva hlavní problémy. První a největší je koroze, která je lokální, ale velmi častá, takže jde o jakousi globalizovanou korozi. Druhým problémem je únava. Některé části mostu, zejména na podélnících, tak už se vyskytují únavové trhliny. To jsou asi hlavní problémy.
Rozhovor s Pavlem Ryjáčkem, vedoucím Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT o mostu na Výtoni
Dalším problémem je značná členitost konstrukce a propletenost jednotlivých konstrukčních dílců. Pokud budete chtít vyměnit jeden plech nebo prvek, tak potřebujete čtyřnásobek až pětinásobek hmotnosti demontovat okolo vyměňovaného dílce, abyste se k němu vůbec dostali a pak vše poskládat zpátky dohromady, což znamená celou řadu manuální práce, nýtování a rozmontovávání. To jsou velmi časově náročné práce.
Dá se koroze opravit?
Koroze se v podstatě opravit nedá, je to oslabení, které na konstrukci zůstává. Dá se opravit tak, že dílec vyměníte a dáte tam nový konstrukční prvek s lepší korozní ochranou, což například může být žárové zinkování nástřikem nebo ponorem.
Výměna dílů
V případě únavy materiálu je také potřeba vyměnit díl?
Jednoznačně. Ponechávání částečně poškozených dílců se velmi rychle projeví v nárocích na údržbu a v poruchách, které mohou nastat poměrně brzo.
Dá se odhadnout, kolik procent mostu bude muset být vyměněno za nový díl?
Já jsem přesvědčen, že se to bude blížit tomu, co už před mnoha lety vyzkoumal Sudop. To znamená, že to může být až 60 procent dílců. Patnáct procent považuji za naprosto nereálné číslo.
Jsou tu podle vás firmy, které dokáží most opravit? Mají na to znalosti i lidi?
Určitě máme zkušené mostní firmy, které mají praxi v opravách nýtovaných mostů. Problémem spíš jsou kapacity. Většina těchto firem má jednu, maximálně dvě party dělníků, kteří mají zkušenosti s opravami těchto prvků a ti většinou mají spoustu další práce v Čechách nebo v blízkém okolí.
Toto bude určitě vyžadovat sdružení více firem, které budou muset najít další lidi, kteří budou schopni se do takového ohromného díla pustit.
Dá se most opravit tak, aby se za několik let neřešily podobné problémy jako teď?
Konstrukce má určité vrozené vady nebo neduhy. Jsou to zejména úzké štěrbiny mezi prvky například u dolního pasu. To vždy bude přitahovat vodu, nečistoty a prvky, které jsou podhoubím pro korozi. Tento most bude vždy vyžadovat mnohonásobně více finančních prostředků na opravy a na údržbu a údržbové cykly budou dvojnásobně četnější, než kdyby to byla nová mostní konstrukce.
Slepenec konstrukcí
Jak složité je přidat k mostu třetí kolej, o které se mluví? Bude muset mít vlastní nosníky nebo bude nějaký další most, laicky řečeno, přilepený na ten původní?
Přilepený je asi dobré slovo. V soutěži, kdy jsme hodnotili různé návrhy, tak to vždy působilo trošku jako slepenec dvou konstrukcí. Možné to obecně je, ale bude to mít celou řadu problémů, které jsou v oblasti ať už kolejového řešení nebo umístění zastávky na Výtoni, což v řešení dva plus jedna bude komplikované. Je tam Botič, který je v kolizi s možným zakládáním pilířů. Je otázka, jestli moc dát na severní nebo jižní stranu.
Obecně to předpokládám možné je, ale je to poměrně náročný inženýrský úkol.
Pokud jsem to dobře pochopila, tak most se má snést jako celek, přenese na břeh a tam se bude opravovat. Nehrozí, že se při snášení mostu se rozláme?
To nemůže ani nastat. Na pontonu nebo provizorní konstrukci máte dělníky a vy je nesmíte ohrozit tím, že by konstrukce nevydržela převoz. V žádném případě to možné není, je to něco naprosto nepřípustného, protože by šlo o obecné ohrožení.
Ale samozřejmě přemístění možné je a na složišti pravděpodobně dojde k poměrně rozsáhlému rozebrání zejména diagonál dolního pasu a podle mého názoru i mostovky. V podstatě na konstrukci může zůstat oblouk nebo horní pas.
Jak pravděpodobné je, že se po snesení konstrukce mohou objevit další problémy a poškození, o kterých se teď neví? Víme vše?
To nedokážu odhadnout. Myslím si, že průzkumů bylo provedeno poměrně mnoho a most je v současné době monitorován, takže nečekám, že by se našla zásadní nová překvapení. Víme hodně o tom, jak působí a kde hlavní kritická místa jsou.
Vy most monitorujete už několik let. Vidíte tam za tu dobu nějaké výrazně zhoršování jeho stavu?
Ano, je to vidět. Když to porovnám fotografie před sedmi lety, kdy jsme začínali s monitoringen a po třech, čtyřech letech monitoringu, tak zejména v různých úzkých štěrbinách došlo jednoznačně k degradaci a k většímu koroznímu oslabení.
Audio rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.