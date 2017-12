Koroze nosných prvků, stojí v loňské zprávě pro magistrát. Praha plánovala trojskou lávku nahradit

Technická správa komunikací Praha dala loni - v sobotu zřícené - trojské lávce ze sedmibodové škály pětku. Stavba byla podle techniků ve špatném stavu, který se postupně dál zhoršoval. Lávka ale podle Technické správy komunikací Praha měla vydržet ještě pět let. V podobně špatném stavu jsou navíc podle dokumentu i Libeňský, Hlávkův nebo Barrandovský most. Praha 18:15 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ze zprávy Technické správy komunikací Praha (TSK), kterou najdete pod textem, lze vyčíst, že „diagnostický průzkum prováděný v r. 2007-2009 konstatuje výrazné oslabení přepínacích lan s aktivním korozním procesem a řadu atypických poruch, které ovlivňují statiku nosné konstrukce a jsou prakticky neopravitelné“.

U Trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy lávka pro pěší. Čtyři lidé jsou zraněni Číst článek

A dokument z března 2016 pokračuje: „Od roku 2014 je na lávce prováděn automatický monitoring pro získání informací o případném rizikovém chování nosné konstrukce lávky. Průběžné výsledky sledování vykazují progresivní vývoj zhoršování stavebního stavu.“

Pátý ze sedmi stupňů

Stav lávky přes Vltavu - podle normy ČSN 736221 - označuje jako špatný, tedy pátý z celkem sedmi stupňů (následují „velmi špatný“ a „havarijní“).

„Bylo zde konstatováno, že konstrukce je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a podle všeho byly zahájeny aktivní kroky k její náhradě. Důvod je podle zprávy zřejmý - koroze hlavních nosných prvků lávky, tedy visutých lan, na nichž spočívá betonová prefabrikovaná mostovka,“ přiblížil obsah zprávy serveru iROZHLAS.cz odborník na mostní konstrukce Michala Drahorád z ČVUT.

Krnáčová o lávce v Troji: Poslední průzkum byl letos. Nesignalizoval, že může dojít k neštěstí Číst článek

„Ze zprávy vyplývá, že majitel nebo správce mostu byl o této možnosti (předvídatelnosti současné situace – pozn. red.) informován a přijal nadstandardní opatření pro minimalizaci rizika, a to monitoring. To, že na lávce zůstal zachován provoz, je následně spíše politické rozhodnutí,“ dodal.

Nejhorší je stav Libeňského mostu

Pražský magistrát o nevyhovujícím stavu mostů ví. „Řadu menších mostů jsme opravovali v posledním roce a půl. Už přes rok upozorňuji, že nás čeká velká oprava Barrandovského mostu. Čekáme na rozhodnutí památkářů, abychom mohli začít opravu Libeňského mostu a Hlávkův most je ve stadiu projektové přípravy,“ řekl serveru iROZHLAS.cz náměstek pražské primátorky Petr Dolínek z ČSSD.

Trojskou lávku označil za poměrně unikátní. „Byla velmi dlouhá, a kdo po ní chodil, tak ví, že se pohupovala. Byla to specifická lávka a žádná druhá této velikosti už v Praze není. Nečekám, že by se mělo stát znovu, ale nemůžeme nikdy říct, že se nikdy nic podobného nestane.“

Fotogalerie (8)



Praha o tom, že lávka nepůjde opravit, věděla. „Když se podíváte na plány Institutu plánování a rozvoje Prahy, tak se počítá s novou lávkou. A tato stávající měla být stržena a nahrazena,“ upřesnil náměstek.

V nejhorším stavu je podle Dolínka nyní Libeňský most. „Ne, že by spadl, ale jeho technický stav je velice špatný. Ministerstvo kultury už rok a půl posuzuje, zda jde o památku, nebo ne. Nejsme schopni od nich to rozhodnutí získat. Kvůli tomu máme zastaveny všechny práce.“

Po sobotním neštěstí v Troji, které si vyžádalo čtyři zraněné, chce, aby ministerstvo s posudkem Libeňského mostu neotálelo. „Už nemůžeme čekat.“

Analýza stavu pražských mostů:

(pokud se vám dokument nezobrazuje, obnovte si stránku prohlížeče)