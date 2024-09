Sedm klíčníků otevřelo komoru s korunovačními klenoty, vystaveny veřejnosti budou do konce září

Prezident a dalších šest zástupců státu, církve a města Prahy v pondělí otevřelo Korunní komoru ve svatovítské katedrále, kde se uchovávají české korunovační klenoty. Přesunou se do konce září do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde je zdarma bude moct zhlédnout i veřejnost. Naposledy bylo možné slavnostní insignie vidět před rokem. Praha 18:08 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel při otevření komory s korunovačními klenoty | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

U Korunní komory ve svatováclavské kapli se s prezidentem Pavlem dnes podle tradice museli sejít další držitelé klíčů, tedy premiér Petr Fiala (ODS), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), pražský arcibiskup Jan Graubner, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Václav Malý.

Prezident Petr Pavel už dříve rozhodl, že výstava klenotů bude každý rok při příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

Letošní výstava nese podtitul Tajemná síla kamenů a díky holografické animaci návštěvníci uvidí, jaké kameny byly na koruně v roce 1347 při korunovaci Karla IV. Původně bylo na Svatováclavské koruně 13 zelených smaragdů a 60 perel, na konci svého života je nechal Karel IV. vyjmout a korunu nechal osadit modrými safíry. V animaci návštěvníci uvidí původní vzhled koruny.

Výstava je přístupná zdarma a není možné si na ni pořídit či rezervovat vstupenky předem. Vstup bude z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad, přes Býčí schodiště na III. nádvoří a do Starého královského paláce. Výstava bude přístupná denně od 09.00 do 17.00, kromě čtvrtka 19. září, kdy se na ni dostanou jen registrované školní skupiny, a čtvrtka 26. září, kdy se výstava pro veřejnost otevře až ve 13.00.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.