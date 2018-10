488 kontrol kvůli korunovým dluhopisům, trestní oznámení na Agrofert policie odložila

Prověrky nezdaněných korunových dluhopisů, které odstartovaly kvůli aféře premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, probíhají už více než rok.



Finanční správa za tu dobu rozjela celkem 488 daňových kontrol, a to hned u 279 subjektů. Kvůli podezření z krácení daně podala také 28 trestních oznámení.



Úředníci zatím škodu, která vznikla státu, odhadují na téměř půl miliardy korun. Podněty se zabývá mimo jiné Vrchní státní zastupitelství v Praze.



Trestní oznámení mířily kvůli korunovým dluhopisům i na společnost Agrofert. Policie je však v srpna odložila, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Původní zpráva Praha 6:00 29. října 2018

Přesně před rokem dostal průběžnou zprávu o prověrce korunových dluhopisů poprvé na stůl bývalý šéf kabinetu Bohuslav Sobotka z ČSSD. Ten kontrolu cenných papírů požadoval kvůli aféře svého tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO), který kvůli kauze přišel dokonce o křeslo ve vládě.

Ředitel finanční správy Martin Janeček se nejdříve bránil. Tvrdil, že je vše v souladu se zákonem. Nakonec ale změnil názor a kontroly korunových dluhopisů nařídil. To bylo loni v červnu.

Od té doby finanční úřady provedly celkem 488 daňových kontrol, z toho zatím dokončily 157, jak zjistil ze zveřejněných údajů server iROZHLAS.cz. Kontroly proběhly (či stále probíhají) u celkem 279 subjektů – u některých se tak řešilo více zdaňovacích období. Vedle toho proběhlo i 1058 místních šetření.

Pokud úředníci narazí na možné pochybení, jedním z řešení je dodatečné daňové přiznání. Celkem 49 firem jich podalo dosud 91. „Změna daně na základě podaných dodatečných daňových přiznání činila celkem 25 milionů korun,“ uvedla Klára Křehlová z tiskového odboru finančního ředitelství. Úřady v souvislosti s prověrkami podle ní zároveň doměřily daň ve výši 37,8 milionu korun.

Škoda za půl miliardy

Kvůli korunovým dluhopisům finanční správa současně podala pro podezření z krácení daně celkem 28 trestních oznámení – 25 loni a tři letos, jak už dříve upozornily také Hospodářské noviny. Škodu, která vznikla státu, vyčíslila na 494 milionů korun.

Podněty, původně adresovanými Nejvyššímu státnímu zastupitelství, se nyní zabývá mimo jiné Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Z trestních oznámení je aktuálně prověřováno pod naším dozorem pět věcí. Sedm věcí bylo postoupeno dle věcné a místní příslušnosti na nižší státní zastupitelství,“ popsal serveru iROZHLAS.cz ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marek Bodlák.

Zbytek trestních oznámení podle něj policie odložila. Bodlák zároveň redakci řekl, že ve věcech dozorovaných pražským VSZ nebyl zatím nikdo obviněn. „Zbylá trestní oznámení byla postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Praze, Okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a pro Prahu 4.“

Trestní oznámení na Agrofert

Trestní oznámení mířily kvůli korunovým dluhopisům také na Agrofert, který je nyní zaparkovaný v Babišově svěřenském fondu. Premiér v letech 2013 a 2014 od společnosti nakoupil dané obligace v objemu 1,5 miliardy korun. Z jejich výnosů, které činí ročně asi 90 milionů korun, však neplatí daň.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Podněty dostalo na stůl Okresní státní zastupitelství pro Prahu 4, které se věcí kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku začalo zabývat už dříve. Důvodem bylo anonymní trestní oznámení podané loni v lednu, které celou aféru odstartovalo.

„K takto vedené věci byla sloučena k společnému řízení další trestní oznámení,“ uvedl mluvčí Aleš Cimbala z Městského státního zastupitelství v Praze na dotaz redakce, zda okresní žalobci prověřují i trestní oznámení ze strany finanční správy.

Podněty ovšem nakonec vyšetřovatelé v srpnu odložili. „Ve věci nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že by popsaným jednáním došlo k spáchání trestného činu. Rozhodnutím policejního orgánu ze dne 23. srpna 2018 byla věc odložena, neboť nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak,“ doplnil Cimbala.

Klička v zákoně Daňová výhoda u korunových dluhopisů platila do konce roku 2012. Kličku v zákoně o daních z příjmu poprvé použilo v roce 2011 ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska z TOP 09, poté se inspirovaly stovky dalších firem. Vedle Agrofertu mezi nimi byly třeba státní podnik ČD Cargo, holding Student Agency podnikatele Radima Jančury nebo realitní skupina CPI podnikatele Radovana Vítka.

Výnosy z korunových dluhopisů se totiž podle tehdejší legislativy nemusí danit, resp. daň je po zaokrouhlení směrem dolů nulová. Firmy, které dluhopisy vydaly, si navíc náklady na úroky odečítají od základu daně. Snižují tak i vlastní výslednou daň.

Resort financí na boom ve vydávání korunových dluhopisů zareagoval novelizací zákona, podle které od ledna 2013 korunové dluhopisy podléhaly zdanění. Směrem dolů se tak nyní zaokrouhluje až celková částka daně ze všech vlastněných dluhopisů. Změna však neplatí zpětně.

Sám Babiš na aktuální dotazy redakce i přes urgence nereagoval. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že společnost rozhodnutí vítá. „Informaci o odložení máme zatím jen od Vás. Co my na to? Ukázalo se, že jste několik let v rámci své aktivistické žurnalistiky tleskali vykonstruovaným lžím, které měly poškodit naši firmu a našeho bývalého akcionáře. Od začátku bylo vše podle zákona a orgány nemohly dojít k jinému závěru.“

Dluhopisy vydalo 1500 firem

Úřady prověřují kvůli korunovým dluhopisům nadále stovky subjektů, původně mělo jít celkem o více než 1500 firem, které do konce roku 2012 korunové dluhopisy vydaly. Finanční správa ke kontrolám zveřejňuje na svém webu pravidelně průběžnou zprávu – naposledy to bylo zkraje října. Aktuální údaje jsou tak platné k 30. červnu 2018.

Rozsáhlý přehled je navíc rozdělen na jednotlivá zdaňovací období, úředníci totiž kontrolují postupně subjekty zvlášť v letech 2013 až 2016. Příslušné finanční úřady tak naráz prověřují celkem 6325 položek.

Na to, aby se tabulka finanční správy však dala smysluplně číst, je potřeba programátora a specializovaný software. Redakce tak s pomocí datového týmu – podobně jako letos v únoru – vytáhla z tabulky o prověrkách alespoň základní údaje.