Česko si v žebříčku korupce oproti loňsku polepšilo o dva body. Za unijním průměrem zaostává o osm

Česko se na nově zveřejněném žebříčku organizace Transparency International, která hodnotí korupci ve 180 zemích a oblastech, umístilo na 41. příčce, získalo 56 bodů ze sta možných. Meziročně se sice jedná o dvoubodové zlepšení, stále ale Česká republika zaostává o osm bodů za průměrem Evropské unie. Aktualizováno Berlín/Praha 6:49 31. 1. 2023 (Aktualizováno: 7:34 31. 1. 2023)

Na čele žebříčku se letos umístilo Dánsko, které si polepšilo o dva body na celkových 90. Uteklo tak dvojici Finsko a Nový Zéland, které oproti poslednímu srovnání ztratily jeden bod a mají letos 87 bodů. Čtvrtou příčku pak drží Norsko s 84 body, páté místo sdílejí Singapur a Švédsko s 83 body.

První desítku doplňují Švýcarsko (82 bodů), Nizozemsko (80 bodů), Německo (79 bodů) a Lucembursko a Irsko (77 bodů).

Zajímavostí je, že kromě prvního Dánska si všechny státy první desítky bodově pohoršily. Na opačném konci žebříčku naopak skončilo Somálsko, které oproti loňsku ztratilo jeden bod a má pouhých 12 bodů. Předposlední příčku pak sdílí Sýrie a Jižní Súdán (13 bodů).

Rusko zahájilo loni na konci února invazi na Ukrajinu a válka v této zemi trvá již téměř rok. Pokud jde o hodnocení obou těchto zemí, Rusko si pohoršilo o jeden bod na letošních 28 bodů a zároveň kleslo o jednu příčku na 137. místo, což ho řadí na poslední místo v Evropě. Ukrajina si naproti tomu o bod polepšila (33 bodů) a poskočila ze 122. na 116. příčku.

Dva kroky vpřed, dva vzad

„Příčinou současného výsledku (v České republice) je zejména dlouhodobě neřešená strategie omezování korupce v naší zemí, a to především ze strany politické reprezentace napříč spektrem,“ napsala Transparency International ve své tiskové zprávě. Jak organizace dodala, omezování korupce v Česku stále pokulhává.

„Z dlouhodobé perspektivy Česko postupuje tempem dva kroky vpřed a dva kroky vzad. Politikům chybí jasná protikorupční strategie, kterou by se jednotlivé vlády zavázaly v delším horizontu několika let dodržovat a naplňovat, a odhodlání přijímat ambiciózní a systémové změny,“ uvedla organizace.

„Příčin, proč Česko se umisťuje dlouhodobě v žebříčku, tak jak se umisťuje, je celá řada. Jsou to především chybějící strategie, respektive účinná strategie v tom, jak omezovat korupci. A pak je to konkrétní legislativa, kterou tady postrádáme 10 nebo 15 let a pořád se v konkrétních tématech tak trochu točíme v kruhu,“ řekl Českému rozhlasu Plus právník a člen správní rady české pobočky Transparency International Petr Leyer.

„Protikorupční strategie existuje a existovala za minulé i předminulé vlád. Takže nějaký dokument prostě existuje. Nicméně to je o naplňování. Vázne, to znamená, jsou tam pořád ty stejné body, které se nedaří uvést do praxe,“ říká Leyer.

Vývoj hodnocení České republiky od roku 2012, kdy začala organizace používat vylepšenou metodiku při sestavování Indexu vnímání korupce, připomíná podle ní jízdu na horské dráze: zlepšení střídá propad.

„Vláda Petra Fialy (ODS) v tomto ohledu nepředstavuje žádnou výraznou změnu. Vypadá to, že se spokojila s tím, že Andrej Babiš (ANO) už není premiér, a zapomněla, že jím zase může být. Vládní koalice zatím nenašla odvahu na novelu zcela bezzubého zákona o střetu zájmů, její návrh na ochranu oznamovatelů je jen stínem skutečně efektivního řešení a velké naděje nevzbuzují ani slabé plány na regulaci lobbingu,” okomentoval hodnocení Česka ředitel Transparency International České republiky Ondřej Kopečný.

Jak dodal, „zklamáním je i přístup vládních stran ke korupčním aférám“. „Pokud se týkají jejich členů, jsme tak jako v minulosti svědky řady výmluv, zlehčování informací nebo dosazování zapletených politiků do poradních funkcí,“ doplnil Kopečný.

Česko v rámci unijní sedmadvacítky po třech letech na 19. příčce poskočilo na sdílenou 16. pozici s Itálii a Slovinskem. Na posledních příčkách ve srovnání členských států Evropské unie zůstávají Rumunsko (46 bodů) a Bulharsko (43 bodů), které si polepšily o bod, a Maďarsko, které naopak bod ztratilo (42 bodů).

„Index vnímání korupce, tedy CPI, je nutné vnímat v dlouhodobém horizontu. Zachycuje vývoj a trendy v dané společnosti. Je patrné, že Česko patnáct let přešlapuje na místě. Sice se výrazně nepropadá jako například Maďarsko, ale zároveň se celkově ani nezlepšuje,“ uvedl Petr Leyer, právník a člen správní rady Transparency International České republiky.

