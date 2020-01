Česko se propadlo v žebříčku vnímání korupce. Důvodem jsou podle Transparency i Babišovy kauzy

„V České republice skandály z poslední doby týkající se ministerského předsedy a jeho snah získat veřejné prostředky pro jeho firmu skrze dotace EU ukazují na zarážející nedostatek politické integrity,“ konstatuje Transparency International v mezinárodní verzi své zprávy.

Poznamenává také, že skandály ukazují i na nedostatečnou transparentnost financování politických kampaní. Český premiér Andrej Babiš v reakci oponoval, že za jeho vlády žádný korupční skandál nevznikl.

„Myslím, že korupce u nás významně poklesla. Nepamatuji si za éru mého působení v politice, že by ve vládě nebo někde byl nějaký zásadní korupční skandál,“ řekl během pracovní cesty do Izraele premiér, který je v Česku trestně stíhán kvůli kauze Čapí hnízdo.

Česko se o 44. místo dělí s Kostarikou, Gruzií a Lotyšskem. Mezi 180 zeměmi experti hodnotí třeba to, jak se vládám daří uplatňovat protikorupční politiku.

Žebříček využívá výzkum od třinácti světových nezávislých institucí.

„Od Světové banky, Světového ekonomického fóra a dalších think-thanků. Transparency si z těchto otázek vybírá ty, které se týkají korupce ve veřejném sektoru a dává to do jednoho žebříčku, do jednoho indexu, který porovnává jednotlivé země,“ vysvětlil pro Radiožurnál ředitel Transparency International David Ondráčka.

Česko loni dostalo 56 ze 100 možných bodů. Průměr Evropské unie je 64 bodů. Na prvním místě je stejně jako předloni Dánsko. Nově spolu s Novým Zélandem. Obě země dostaly shodně 87 bodů. Nejhůře dopadlo Somálsko a Jižní Súdán. Slovensko skončilo na 59. místě.