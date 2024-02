Korupce, nepotismus i pocit, že jsme silnější. Karel je z Evropské unie Nejistý, opustit by ji ale nechtěl

Karlovi Novotnému je 40 let, je nezadaný, nemá děti a sám sebe označuje „středního pravičáka“. K Evropské unii má vlažný vztah. Ačkoliv pociťuje některé výhody, zůstává opatrný a kritický, v průzkumu Rozděleni Evropou ho to řadí do skupiny Nejistých. Rozděleni Evropou Česká Lípa 12:00 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Karla mají Češi díky Evropské unii spoustu svobody. Jako problém ale vnímá nedostatek prostředků na to z ní něco vytěžit. | Foto: Jiří Jelínek | Zdroj: Český rozhlas

Karel z České Lípy cítí, že být součástí Evropské unie poskytuje Česku výhody. „Určitě nás to dělá silnějším,“ uznává.

„Bohužel je to jako jakékoliv jiné zřízení vedené lidmi, kteří jsou náchylní ke korupci, lobbingu nebo jiným neplechám,“ vysvětluje Karel.

Nejistě se staví i k tomu, jestli je on sám Evropanem. „Jde o to jakým Evropanem,“ říká skepticky.

„Vezměte třeba Němce – taky se někdy ve svém vlastním státě někteří cítí být západními a jiní východními. V Unii je to stejné. Myslím si, že nejdůležitější je to, do jaké kategorie nás hází ostatní Evropané,“ soudí Karel.



Ani u eura si není jistý, jestli ho spíš chce, nebo nechce. Přiznává, že nemá dost informací k tomu, aby přijetí společné evropské měny podpořil. „Takže spíš ne,“ zamýšlí se.

Korupce v Česku i v EU



Za největší nedostatek Evropské unie považuje Karel korupci a nepotismus. To je podle něj jádro hlubších problémů evropské integrace. „Je to přesně ten důvod, proč Kosovo nevypadá jako Paříž. Ale dnešní Paříž vypadá jako Kosovo,“ naznačuje.

Pokud by se ale konalo referendum o vystoupení Česka z Unie, Karel Novotný by nejspíš volil pro zůstání. Skupina, kterou průzkum Rozděleni Evropou označil za Nejisté, by také raději v Unii zůstala, i když k ní má vlažný postoj.



„Vezměte si například Velkou Británii, kde se pod tíhou populistů rozhodli pro velice neuvážený brexit. Teď po necelých třech letech jsou tam protesty a demonstrace za návrat Británie do Evropské unie,“ poukazuje na to, že přece jen má členství v Unii nějaké výhody.



Ani na vývoj Česka po roce 1989 nemá Karel Novotný silný názor. Srovnávat je pro něj obtížné, protože coby čtyřicátník toho před revolucí dost neprožil.

„Pocity mám smíšené. My máme dneska hodně svobody, ale problémem je to, že nemáme dost prostředků na to si ji pořádně užít,“ kritizuje.

Problémy ale nevidí Karel jen na straně Unie, kritizuje i české politiky.

„Myslím si, že je nezdravé čekat, že za nás Evropská unie něco udělá. Vždyť se nám tady v Česku ani nepodařilo v žádném roce vyčerpat všechny dotace. A to ani nezmiňuju různé korupční skandály,“ uzavírá Nejistý Evropan Karel Novotný.