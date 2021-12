Fotbalová asociace platila Miroslavu Peltovi soukromé lety, bere přitom od státu stamilionové dotace

Fotbalová asociace ČR platila svému bývalému šéfovi Miroslavu Peltovi soukromé letecké taxíky. Jak Radiožurnál letos v březnu upozornil, Pelta létal na schůzky do Brna nebo na fotbal do Mnichova. Fotbalová asociace přitom jako největší nezisková organizace v Česku dostává každý rok od státu dotace přes půl miliardy korun. Jeden let vyšel v průměru na 100 tisíc korun – za to by podle kritiků žil fotbalový klub z okresní soutěže celý rok. Praha 13:13 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pelta létal na schůzky do Brna nebo na fotbal do Mnichova. Fotbalová asociace přitom jako největší nezisková organizace v Česku dostává každý rok od státu dotace přes půl miliardy korun | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Peltovy lety, které Radiožurnál zjistil z účetnictví fotbalové asociace z let 2012 až 2017, nechtělo tehdejší vedení asociace hodnotit. A to současné zvolené letos v červnu namítá, že útraty se týkaly předchozího vedení, se kterým nemá nic společného.

„Zmíněné informace se týkají starého vedení FAČR v čele s panem M. Peltou, který jasně vysvětlil, že se jednalo o kompetenci předsedy. Jde tedy o téma, kterému se žádná z nově zvolených odborných komisí FAČR současného vedení zatím nevěnovala,“ řekl mluvčí asociace Michal Jurman.

Na stadionu Bayernu měl svou lóži

Privátním letounem vyrazil Pelta například v polovině února 2017 do Bavorska na zápas jeho oblíbeného klubu Bayernu Mnichov. Společnost Aerotaxi vypravila letoun BE 350 Super King, ve kterém mají cestující k dispozici minibar, catering na přání, satelitní telefon. Fotbalová asociace za to podle účetnictví za rok 2017 zaplatila 91 073 korun.

Nebylo to poprvé. Pelta měl totiž, jak sám přiznal, na mnichovském stadionu Allianz Aréna dokonce pronajatou lóži. Třeba další cesta na zápas s nizozemským Eindhovenem přišla na 118 tisíc.

Pelta ale odmítl, že by šlo o plýtvání peněz. „Nemyslím si, že by to byla nějaká rozmařilost nebo hýření penězi,“ ohradil se. Trval na tom, že se naopak neziskové organizaci jeho lety vyplatily. „Vždycky jsem s sebou bral lidi, kteří mají nějakou hodnotu. Buď, že nám mohou pomoct u nějakých subjektů zajistit finance, nebo jsou z firem, které už ty finance dodávaly. Bral jsem i lidi ze samospráv, abychom jim ukázali, jak vypadá velký fotbal, a přemlouvali je, aby se začalo (jednat) o pořádným stadionu,“ hájil Pelta své lety.

‚Dva lístky a dvě místa v letadle‘

Kdo z lokálních politiků s ním jezdil na zápasy, říct odmítl. Podle policejních odposlechů se ale na letu do Mnichova na zápas Bayernu s londýnským Arsenálem domlouval Pelta třeba s někdejším pražským zastupitelem Karlem Březinou z ČSSD. „Blokuju celej box,“ psal podle policejního záznamu 12. prosince 2016 Pelta Březinovi.

„Karle mám ještě 2 lístky a 2 místa v letadle, tak nemáš ještě 2 nějaký magory, ať si to užijou,“ psal Pelta v den zápasu 15. února 2017. Do telefonu pak Pelta podle odposlechu opakoval, že se mu uvolnily dva lístky na tribunu a že má dvě místa v letadle. Březina odpověděl, že hned zavolá bratrovi a ozve se. Ozval se za pět minut a potvrdil, že poletí bratr „s mladým“ a že už jednou letěl.

Radiožurnál poslal Březinovi dotazy, jestli na fotbal skutečně odletěl a jestli je podle něj v pořádku, aby mu to platila organizace, čerpající na svůj provoz státní dotace. Březina neodpověděl.

Pelta však taxíky nevyužíval jen na fotbalová utkání, ale i na schůzky. Létal třeba na otočku do Brna nebo do Ostravy. V průměru stál jeden let 100 tisíc korun.

Například cestu do Brna v roce 2015 Pelta odůvodňuje tím, že mířil na tamní magistrát jednat o stavbě fotbalového stadionu za Lužánkami, do Ostravy letěl prý za politiky kvůli tehdejším finančním problémům Baníku.

„Musíte brát, že jsem byl člověk ve funkci, který měl, jak já říkám, nějaký výtlak. Nejde to brát tak, jestli by to bylo autem levnější, musíte to brát, v jakým čase, v jakém jsem byl zdravotním stavu. Potřeboval jsem schůzky stlačit do nějaké časové osy. V žádném případě to nebylo tak, že bych se předváděl, exhiboval, vždy to bylo tak, že sem to bral jako ulehčení a nutný servis,“ říká Pelta.

Roční rozpočet klubu

Spolek Čistý fotbal, který vystupuje proti korupci a nekalým praktikám v českém fotbale, ale lety soukromým letadlem kritizoval. Předseda spolku Lukáš Říha upozorňoval na to, že za peníze na jednu cestu aerotaxikem by menší fotbalový klub žil celý rok. „Cena za jednu takovou cestu, tak to je rozpočet jednoho klubu na okresní úrovni. Pak se nemůžeme divit, že tam chybí peníze, když to tady takhle propapalášujou,“ řekl Říha.

Z účetnictví vyplývá, že celkem 24 cest soukromým letadlem platil přímo FAČR, dalších deset dceřiná společnost STES. Fotbalová asociace přitom patří k největším neziskovým organizacím v Česku, na dotacích od státu dostává až půl miliardy korun ročně, zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA a vlastní příjmy. Tyto vlastní příjmy zahrnují příspěvky od více než 300 tisíc registrovaných fotbalistů a fotbalistek. Právě z vlastních příjmů svaz podle Pelty lety platil.

„Platilo se to ze zvláštních zdrojů, FAČR má jednu velkou výhodu, jen ze členských příspěvků má 60 milionů ročně,“ argumentoval Pelta. Takové vysvětlení ale některé zástupce klubů zarazilo. „Tohle ale plýtvání penězi je,“ komentoval lety soukromými aerotaxíky Michal Buriánek, sekretář TJ Sokol Živanice z Pardubicka. Každý z dospělých registrovaných hráčů živanického klubu platí svazu (tak jako jiní fotbalisté v Česku) 200 korun ročně, děti a mládež stovku.

„Ročně je to kolem osmi, devíti tisíc. Tyhle peníze by se určitě daly využít smysluplněji, než na výlet někoho letadlem do Brna,“ řekl Buriánek. A hned dodal, že smysluplnější by podle něj bylo využít členské příspěvky třeba na zaplacení trenérů mládeže a vybavení tréninků dětí v klubech.

Půlmiliardové dotace

Statisícové částky za lety privátními letouny kritizoval i náměstek ministra školství Karel Kovář, který měl na starosti sport do roku 2020, než ho převzala Národní sportovní agentura. Kovář Radiožurnálu napsal, že takové lety po republice považuje za nehospodárné. A naznačil, že fotbalová asociace zřejmě nemusela dostávat půlmiliardové dotační injekce od státu, když má takové finanční rezervy.

Bývalí členové výkonného výboru fotbalové asociace nechtěli lety hodnotit. Odkázali na to, že pravidla pro používání leteckých taxíků byla v kompetenci právě Pelty, jenž taxíky podle svého uvážení objednával. „Já vím, že pan Pelta létal, přesné informace k tomu nevím, to bylo v jeho gesci,“ říkal například tehdejší místopředseda svazu Zdeněk Zlámal.

Bývalý generální sekretář Rudolf Řepka používání aerotaxi obhajuje nedostatkem času. I on ho přitom v minulosti použil. Ukazuje to účetní doklad z června 2016, podle kterého letěl Řepka s Peltou do Innsbrucku na přípravné utkání mezi Ruskem a Českem před mistrovstvím Evropy. Let stál 174 500 korun. „Museli jsme letět na poslední chvíli, kdy jsme řešili neodkladné záležitosti na FAČR a nebylo možné letět pravidelnou linkou,“ vysvětloval Řepka.

Milion za zpěváka na galavečeru

Další Peltovy lety platila i marketingové agentura STES, která je napojena na rozpočet a účetnictví fotbalového svazu. Třeba let za viceprezidentem klubu Juventus Turín Pavlem Nedvěděm v roce 2016 vyšel na čtvrt milionu korun. Stejnou sumu stála i přeprava Pavla Nedvěda na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2015. Pelta to zdůvodňuje tím, že jeho účast byla nepostradatelná pro image fotbalu.

Zdaleka nejvíce peněz ale stála v roce 2017 přeprava britsko-irského zpěváka Chris de Brugha na galavečer Fotbalista roku. Podle dokladu z dubna 2017 zaplatila marketigová agentura fotbalového svazu jen za jeho cestu 980 tisíc korun. Pelta ujišťoval, že se mu to vyplatilo. Podle něj byl Brugh oblíbeným zpěvákem tehdy nově zvoleného šéfa UEFA, Slovince Aleksandera Čeferina, který na vyhlášení ankety Fotbalista roku také přijel.

Na dotaz, jak se to vyplatilo, Pelta odpověděl vyhýbavě. „Všechno nejde měřit penězi, když chcete mít akci, která má společenskou váhu, za účasti prezidenta UEFA, za účasti premiéra a ministrů, a vystoupí prezident České republiky, tak všichni ti lidé očekávají, že to bude mít úroveň,“ vysvětloval Pelta.