Rada Evropy kritizuje Česko, že nebojuje s korupcí. Vondráček: Rozumím, ale ať si to sem jdou zkusit

Protikorupční panel GRECO Rady Evropy není spokojený s tím, jak Česká republika bojuje proti úplatkářství. V pravidelné hodnotící zprávě, kterou prostudoval Radiožurnál, tvrdí, že vláda, zákonodárci a justice pro prevenci korupce nedělají dost. Drtivou většinu doporučení plní jen částečně nebo vůbec, stojí v dokumentu. Praha 17:31 5. března 2020

Z celkem čtrnácti doporučení pro prevenci korupce mezi poslanci, senátory, soudci a státními zástupci Česko za poslední čtyři roky splnilo jediné. „Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je celkově neuspokojivá,“ konstatuje zpráva.

GRECO žádá Česko o lepší regulaci lobbingu nejméně od roku 2016, ve zprávě si však stěžuje, že práce na příslušném zákoně postupují pomalu - vláda jej do Poslanecké sněmovny poslala teprve vloni.

„Zákon o lobbingu bude hotový, až se na něm shodne většina v Poslanecké sněmovně a pokud vím, tak se zatím diskutuje a shoda není,“ reaguje ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Předseda ODS Petr Fiala si nemyslí, že by se zákonem bylo třeba pospíšit. „Je dobré přijmout rozumný zákon, než abychom spěchali a dospěli k formálním věcem, které nebudou dobře fungovat. Podívejte se, jak je podrobován kritice Zákon o střetu zájmů nebo Zákon o statní službě, u kterého jsou neustále prosazovány změny.“

Chybí pravidla

Rada Evropy poslancům a senátorům dále vytýká, že se nedokázali dohodnout na etickém kodexu, který by upravoval střet zájmů a pravidla pro přijímání darů a výhod. Česko se kritice bránilo poukázáním na stávající normy, podle kterých členové parlamentu musí oznamovat dary nebo materiální výhody, pokud jejich celková roční hodnota překročí 100 tisíc Kč.

Podle Rady Evropy nejde o dostatečné opatření a nutnou změnu nepřinese prý ani chystaný zákon o lobbingu. „Zatímco nedávné postoupení návrhu zákona o lobbování parlamentu k přijetí představuje určitý pokrok, nezdá se, že by návrh zahrnoval také jiné materiální výhody a služby,“ uvádí zpráva.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) tuto část kritiky uznává. „Já bych byl rád, kdybychom měli etický kodex poslance. Chtěl jsem, aby se do jednacího řádu dostal alespoň odkaz, že poslanci mohou usnesením etický kodex přijmout, ale neuspěl jsem. Máme devět stran, máme nezařazené poslance. Výhradám GRECO rozumím, ať si to sem ale jdou zkusit.“

Zpráva také kritizuje pravidla pro každoroční přiznávání majetku poslanců. Pokud poslanci nebo senátoři majetek opomenou nebo zatají, nehrozí jim dostatečně odstrašující peněžitá sankce.

„Já myslím, že oznamovací povinnost je dostatečná, u poslanců a senátorů a u každého politika je přece důležitá také pověst. Pokud nedokážete veřejnosti věrohodně vysvětlit svoje příjmy a výdaje, tak pověst ztratíte a to je nejdůležitější,“ myslí si předseda ODS Fiala.

Změny správným směrem

Radek Vondráček výtky Rady Evropy za tvrdé nepovažuje. „Já si myslím, že v minulosti byly tyto zprávy více kritické, že se spousta věcí povedla.“

Že by Česko proti korupci nebojovalo dostatečně, odmítá i Hamáček: „Pokud to porovnáme se situací před deseti, patnácti lety, tak je vidět, že jak policie, tak státní zastupitelství pracují podstatně autonomněji a šetří kauzy, které by před 15 let vyšetřeny pravděpodobně nebyly.“

Rada Evropy v hodnotící správě chválí změny v justici, například nový etický kodex pro státní zástupce nebo to, že pro ně zákon o střetu zájmů upravil oznamovací povinnost.

Podle hodnotící zprávy se zlepšil také kariérní řád soudců a Rada Evropy vítá i další zvažovaná opatření pro transparentnější jmenování soudců. Kritizuje však chybějící možnost se kariérním změnám v justici soudně bránit.

Dopad zprávy v praxi

Hodnotící zpráva GRECO Českou republiku žádá, aby co nejdříve podala zprávu o tom, jak hodlá situaci zlepšit. Na výtky musí reagovat nejpozději do konce roku. Doporučení jsou ale právně nezávazná.

Rada Evropy je mezinárodní organizace sledující dodržování zásad právního státu, sídlí ve Štrasburku a nepatří mezi instituce Evropské unie.