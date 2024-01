Česko se v boji proti korupci loni nikam neposunulo. Podle žebříčku Transparency skončilo na 41. místě

V roce 2023 si Česko oproti předchozímu roku polepšilo v hodnocení o jeden bod, nyní je na stejném místě jako loni, vyplývá ze srovnání Transparency International.

V rámci regionu V4, který tvoří kromě nás také Slovensko, Polsko a Maďarsko, je Česko už druhým rokem premiant. „Za námi je na sdílené druhé pozici Polsko a Slovenska. Následuje Maďarsko. Je to dlouhodobý problém, co se týče korupce související s problematikou dodržování hodnot právního státu v Maďarsku,“ doplnil Kotora.

Ale ve srovnání s průměrem ostatních států Evropské unie, který je 64 bodů, zaostáváme o sedm bodů.

Podle mluvčího Transparency International Davida Kotory to není dobrý výsledek. „Z našeho pohledu to vůbec není lichotivá zpráva, protože za tu dobu, co je Česká republika měřena v rámci toho indexu, tak by určitě měla aspirovat na vyšší bodová místa, měla by mířit alespoň na průměr i nad něj,“ říká Kotora pro Radiožurnál.

Index vnímání korupce se Česku měří od roku 2012 a podle Kotory před námi mají náskok i pobaltské státy.

Nejlíp hodnocené je Dánsko, to za minulý rok získalo 90 bodů z celkových 100 možných. Následuje Finsko a Nový Zéland. Naopak spodní příčku obsadilo s 11 body Somálsko a na předposledním sdíleném místě je Jižní Súdán, Sýrie a Venezuela.

Korupce je podle Transparency velké téma i na Ukrajině a v Rusku. Šetření ale ukazují, že lépe, skoro o 40 míst, je na tom první jmenovaná země, i kvůli snaze být součástí Evropské unie

Aktivně prý zlepšuje otevřenost dat nebo fungování protikorupčních úřadů na národní úrovni. Kdežto v Rusku žádné snahy korupci řešit výzkumníci nenacházejí.

Kde Česko selhává

Organizace v Česku dlouhodobě kritizuje tři věci. První je absence strategického řešení. Korupce podle ní není priorita, často se odsouvá kvůli inflaci, hospodářské krizi, cenám energií a potravin nebo válce na Ukrajině.

Ovšem podobné výmluvy se netýkají jen současné vlády, ale i těch předešlých.

„Chybí nám leader z politické reprezentace, který by měl snahu si omezování korupce vzít za své téma a strategicky ho řešit na celonárodní vládní úrovni. Druhý problém vidíme v protikorupční legislativě, ve které Česko zaostává. Jsou zde přijímány zákony na základě vnějšího tlaku, protože jsme členská země Evropské unie,“ připomíná David Kotora.

Kromě toho je to prý i nedostatečná politická integrita, jinak řečeno zodpovědnost a vyvozování následků v souvislosti s kauzami, nejen korupčními. Ať už v nich figurují sami politici anebo jejich kolegové.

Z pozitivních kroků v Česku Transparency zmiňuje třeba zákon o ochraně oznamovatelů přijatý loni v srpnu, i když se nevztahuje na anonymní oznamovatele. Dále jde i o novelizaci zákona o střetu zájmů, ale ani ta neřeší problém komplexně, jen z části.

Hodnocení indexu vychází ze stupnice 0 až 100 bodů, přičemž stovka označuje zemi s téměř nulovou korupcí. Žebříček je sestavován na základě hodnocení expertů.

