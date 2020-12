Soudce Sovák putuje do vazby. ‚Hrozilo, že bude ovlivňovat svědky,‘ vysvětlil státní zástupce

Soud poslal do vazby soudce vrchního soudu Zdeňka Sováka a další dva lidi viněné v kauze údajného ovlivňování kauz a korupce. Policie ho zadržela v sobotu. Případ má souviset s podezřením na ovlivňování kauz u soudu a korupcí. „Soud rozhodl o vzetí do vazby u tří ze čtyř obviněných,“ sdělila soudkyně obvodního soudu Pavla Hájková. Praha 21:57 7. 12. 2020 (Aktualizováno: 22:15 7. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Sovák na fotografii z roku 2008 | Foto: Vladislav Galgonek | Zdroj: ČTK

„Detaily z vyšetřování říkat nebudu, jsme na samém počátku. Stíhání je vedeno pro korupční trestné činy, trestný čin nadržování, trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. V dané věci byly podány čtyři návrhy na vazbu, soud vyhověl třem. A jednu osobu propustil ze zadržení,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz v pondělí večer státní zástupce Zdeněk Štěpánek.

„Dvě osoby byly vzaty do vazby z koluzního důvodu, to znamená, že je zde nebezpečí, že by mohly na svobodě ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné,“ vysvětlil státní zástupce Štěpánek.

„Obviněný soudce vrchního soudu byl vzat do vazby, stejně jako druhá osoba, se kterou byl v kontaktu,“ potvrdila mluvčí obvodního soudu Pavla Hájková, která zároveň o vazbě rozhodovala. „Je to složitá, citlivá kauza, i pro justici. Mohu potvrdit, že šlo o ovlivňování.“

Jedna osoba byla vzata do vazby z důvodu útěkového. Jak se podařilo serveru iROZHLAS.cz zjistit, jde o jednapadesátiletého Gagika T. A to z obav, že by se stíhání vyhýbal a mohl by zmizet v zahraničí. Jde totiž o Arménce, jehož jméno figurovalo v přestřelce v roce 2016 u obchodního centra na pražském Zličíně. Tehdy Gagika T. zasáhlo na rukou a nohou šest střel, které vypálil jeho krajan.



V aktuálním případě souvisejícím se soudcem Sovákem nicméně není poškozeným, ale obviněným, nyní již vazebně stíhaným.

Sanita pro Sováka

Jak z Obvodního soudu na Ovocném trhu hlásil reportér serveru iROZHLAS.cz, k jednání o navržených vazbách musela přijet záchranná služba. Při jednání se totiž udělalo nevolno obviněnému soudci Sovákovi, jenž byl na nosítkách přenesen do sanitky. „Byl ošetřen. Lékařka shledala, že je schopen výslechu a také vypovídal,“ popsala soudkyně Hájková.

„Dnešního dne (v pondělí, pozn. red.) podal státní zástupce návrhy na vzetí do vazby na čtyři obviněné. Jedna osoba byla ze zadržení propuštěna,“ uvedla už v pondělí dopoledne vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová.

Policie pětici zadržela v sobotu, obvinila ji z přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až dvanáctileté vězení. Jedním ze stíhaných je podle informací Radiožurnálu i známý pražský právník Jiří Teryngel.

Kriminalisté v sobotu zasahovali kvůli případu na vrchním soudu, jak informoval Radiožurnál. Prohledávali kanceláře soudce Zdeňka Sováka. Případ má souviset s podezřením na ovlivňování kauz u soudu a korupcí.

Na konci roku končí

Zásahu se podle serveru Lidovky.cz účastnil i předseda vrchního soudu Luboš Dörfl. Policie mu předložila jednak povolení k prohlídce soudních kanceláří, ale i souhlas prezidenta Miloše Zemana se stíháním jeho podřízeného. Sovákovi podle něj zanikne 31. prosinci ze zákona jeho soudcovská funkce, je mu 70 let. Zproštění funkce tak předseda soudu navrhovat nebude.

Sovák působí na pražském vrchním soudu jako předseda senátu. V minulosti byl dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Ještě jako soudce Nejvyššího soudu čelil trestnímu stíhání pro podezření z porušování autorského práva a podvodu.

Policie ho vinila z opisování odborných textů, které společně s dalšími dvěma stíhanými publikovali pod svými jmény. Sovák se však s poškozenými kolegy dohodl na mimosoudním vyrovnání a trestní stíhání bylo zastaveno. Soudce se hájil tím, že nešlo o úmyslné opisování, ale nešťastnou událost.

Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvěma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle dřívějších informací médií pomáhal Vladislav Větrovec, který se podle policie podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. Podle odposlechů pořízených v Berkově kauze spolu byli Sovák a Větrovec v minulosti v častém kontaktu.