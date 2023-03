‚S jeho tatínkem jsme byli kolegové.‘ Soudce Frankič odstoupil ze Sovákovy kauzy kvůli možné podjatosti

V kauze bývalého soudce Sováka, kterou má aktuálně na stole Městský soud v Praze, došlo k dalšímu posunu. Na konci února odvolal senát z případu svého předsedu Tomeho Frankiče. Podle mluvčího soudu Adama Weniga se totiž přišlo na to, že Frankičův otec se zná s jedním z obviněných. Byly tak důvodné pochyby, že by jeho syn mohl být v případu podjatý. Původní zpráva Praha 5:00 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kauzu soudce Zdeňka Sováka, kterou aktuálně řeší Městský soud v Praze, bude rozhodovat jiný předseda. Tomeho Frankiče, který rozhodoval třeba i v kauze studenta, jenž mačetou v Praze zabil svého učitele, a jemuž byl Sovákův případ přidělen, totiž senát na jeho žádost odvolal.

Důvod? Podle mluvčího Městského soudu v Praze Adama Weniga existují pochyby o tom, že bude soudce v tomto případu opravdu nezávislý.

„Existují okolnosti, které by ve věci objektivně vzato mohly vzbuzovat pochybnosti o objektivitě rozhodování předsedy senátu Toma Frankiče a o jeho nepodjatosti v rámci projednávání této trestní věci,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Wenig s tím, že o vyloučení Frankiče z případu rozhodl z vlastní iniciativy soudní senát.

Jak doplnil, předpokládaná podjatost soudce spočívá v tom, že se Frankičův otec (Tome Frankič starší) zná s jedním z obžalovaných. Těch v případu figuruje hned několik. Kromě Sováka třeba i jeho známý Milan Bíba, arménský podnikatel Gagik Tonyan, soukromý detektiv Robert Plevač a Bíbova přítelkyně Charlotte Mulénová.

Server iROZHLAS.cz z veřejně dostupného rozpisu služeb z roku 2019 zjistil, že se Frankičův otec musel znát přímo se Sovákem z jejich společného působení na Vrchním soudu v Praze. Že je právě toto důvodem pro vyloučení soudce z případu, potvrdil i sám Sovák.

„Vím, že on sám se vyloučil z tohoto důvodu, že jsme s jeho tatínkem byli kolegové a znali jsme se. Takže jeho rozhodnutí chápu. Podle mých informací tohle ale stejně nevnímají spoluobvinění, kteří mají argumentovat, že jich se ta podjatost netýká. Vnímají to tedy tak, že budou odňati svému zákonnému soudci. Tedy nevím, jak se to bude vyvíjet dál,“ řekl Sovák.

Mluvčí Wenig doplnil, že by výměna předsedy senátu neměla způsobit v řešení kauzy výraznou prodlevu. „Jde o postup předpokládaný zákonem. V řízení nicméně není možné pokračovat do doby, dokud uvedené usnesení nenabude právní moci anebo nebude zrušeno,“ vysvětluje.

Úplatky a obraz

Elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili Sováka poprvé v prosinci 2020. Mimo jiné i z toho, že měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet společnosti Metrostav ovlivnění rozsudku v kauze exhejtmana Davida Ratha, ve které je firma obžalovaná z uplácení.

„S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl k tomu už dříve serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

S Metrostavem má podle Sováka souviset i případ, ve kterém figuruje podnikatel a malíř arménského původu Gagik Tonyan. Toho Městský soud v Praze poslal na šest let do vězení za vydírání ve stádiu pokusu, Sovák mu měl ale podle policie slíbit, že ho obžaloby zprostí, což se nakonec i stalo. Za to dostal od Tonyana obraz Staroměstského náměstí, o kterém mu měl podnikatel namluvit, že stojí 125 tisíc korun.

Klíčové pro policisty byla ale až svědectví advokáta Jiřího Teryngela, od kterého měl bývalý soudce převzít stotisícový úplatek, což sám advokát během vyšetřování policistům přiznal. Okresní soud v Berouně s ním v této věci nakonec schválil dohodu o vině a trestu a proto z případu Teryngel odešel pouze s finančním trestem ve výši jednoho milionu korun.

Přitížilo to ale Sovákovi, jehož kauza se na podzim 2022 nakonec dostala také před Městský soud v Praze, který se jí už zabývá.

Bývalý soudce však i nadále vinu odmítá s tím, že nabídky na „ohýbání“ rozsudků, které zachytily odposlechy, byly jenom „kecy“ z opilosti. „Byl jsem ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl Sovák po konfrontaci reportérem serveru iROZHLAS.cz před dvěma lety.