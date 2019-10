Ústavní činitelé nepodpořili návrh na zrušení uznání Kosova. Podle Petříčka není důvod měnit postoj

Ústavní činitelé na čtvrteční schůzce nepodpořili návrh prezidenta Miloše Zemana, aby Česko zrušilo mezinárodní uznání Kosova. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání uvedl, že se ústavní činitelé shodli, že tato otázka nyní není na stole. Okolnosti uznání Kosova v roce 2008, kdy se vláda k tomuto kroku rozhodla přes nesouhlas sněmovny, nicméně ústavní činitelé označili za problematické. Praha 19:01 10. 10. 2019 (Aktualizováno: 19:35 10. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Zeman mluvil o tom, že se pokusí prosadit zrušení uznání nezávislosti Kosova, při své zářijové návštěvě Srbska. „Shodli jsme se, že otázka oduznání není na místě,“ řekl ve čtvrtek Petříček novinářům. „Situace se nijak nezměnila, aby Česká republika měnila svůj postoj, který posledních deset let zastávala,“ dodal.

Podle něj se ústavní činitelé zabývali okolnostmi toho, jak se uznání Kosova odehrálo. Připomněl, že vláda v roce 2008 tento krok učinila navzdory odmítavému usnesení sněmovny.

Podle společného usnesení ústavních činitelů na problematickou situaci kolem Kosova ukazuje i to, že diplomatické zastoupení není na nejvyšší úrovni, zastupitelské úřady vedou chargé d'affaires.

Přátelství se Srbskem

Ústavní činitelé ve společném prohlášení také ocenili přátelské vztahy mezi Českem a Srbskem.

Petříček už dříve uvedl, že důvod ke zrušení uznání Kosova nevidí. Podle něj by Česko k takovému kroku mohlo přistoupit jen v případě, že by Kosovo přestalo plnit některá kritéria státnosti, na jejichž základě bylo v roce 2008 uznáno. Pro zachování současného stavu podle něj hovoří i to, že česká politika by měla být kontinuální a čitelná.

Ministerstvo zahraničí také dříve upozornilo, že Česko má s Kosovem uzavřeno několik smluv včetně dohody o návratu nelegálních přistěhovalců. Pokud by Česko přestalo Kosovo uznávat, mohlo by to způsobit potíže při naplňování těchto smluv.

Kosovo, které po rozpadu Jugoslávie vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. Srbsko přesvědčuje země uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily. Dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u 15 zemí, hlavně z Afriky a Latinské Ameriky.