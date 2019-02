Požár kostela v Gutech bude řešit Nejvyšší soud. Jeden z odsouzených mladíků podal dovolání

Případ zapálení dřevěného kostela v Třinci-Gutech dostal na stůl Nejvyšší soud. Odsouzený mladík Jakub Hurník, který dostal druhý nejvyšší trest osm let vězení, podal dovolání. Informovala o tom Česká televize. Další dva odsouzení mladíci, kteří mají ve vězení strávit 3,5 a devět let, se na soud neobrátili. Oheň loni v létě způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je však nevyčíslitelná. Brno 14:44 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Shořelý Kostel Božího Těla Třinci - Gutech | Foto: Alexandr Satinský/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Mohu potvrdit, že si Jakub Hurník podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Další dva odsouzení se na Nejvyšší soud neobrátili,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí Krajského soudu v Ostravě Karin Kantorová.

Nejvyšší trest dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který zapálení kostela podle rozsudku vymyslel. Soud mu vyměřil devět let vězení.

‚Kostel zapálili z malicherných příčin a pro pobavení.‘ Žháři z Gut musí podle soudu zaplatit přes 19 milionů Číst článek

O rok méně si za pomoc k obecnému ohrožení měl podle verdiktu odvolacího soudu odpykat právě Jakub Hurník, který své komplice na místo dovezl. Hurník vinu odmítal a tvrdil, že netušil, proč je tam veze.

Nejnižší trest si odpyká mladík, který se činu dopustil dva dny před dosažením plnoletosti. Právě on vylil hořlavou látku a zapálil ho.

Trojice má také podle verdiktu odvolacího soudu, který dříve zveřejnil server iROZHLAS.cz, zaplatit církvi za vypálení vzácného kostela téměř 19 milionů korun.

Dalších 160 tisíc korun mají uhradit lidem, kterým požár poničil hroby, skoro 100 tisíc zaplatí za shořelý les a odvolací soud jim také přikázal nahradit škodu na veřejném osvětlení. Celkovou škodu soudy vyčíslily na 20 milionů korun.

Požár dřevěného kostela v Třinci | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Vypálený kostel

Vzácný dřevěný kostel ze 16. století zapálili mladíci z Ostravska a Frýdecko-Místecka předloni v srpnu. Bortel podle obžaloby zapálení kostela nějakou dobu plánoval. S Hurníkem se domluvil, že mu bude k dispozici jako řidič, a s plánem uskutečnit žhářský útok pak seznámil svého tehdy sedmnáctiletého kamaráda.

Požár kostela v Gutech Když 2. srpna 2017 shořel v třinecké části Guty dřevěný kostel Božího těla z 16. století, nejen památkáři byli v šoku. Velká část jeho vybavení totiž byla původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století.

Nejstarší dochovaný dřevěný kostel na Těšínsku pocházel ze 16. století. Svědčil o tom například letopočet 1563 na portálku v interiéru nebo zvon s datem 1565. V tomto období bylo dominantním vyznáním obyvatel Těšínského knížectví luteránství.

Období, kdy kostel náležel evangelíkům, připomínalo několik památek dochovaných v interiéru. Evangelickým bohoslužbám byl odňat v březnu 1653 císařskou rekatolizační komisí a předán do správy katolickým farářům ze Stříteže.

Společně koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Nejmladší z nich poté tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté rozlil na ně a kolem nich a škrtl zapalovačem. Jak kostel hoří, si natočili mobilním telefonem.

Otázka, co bylo motivem činu, zůstala i po skončení soudního procesu nezodpovězena, přestože se všichni obvinění k činu částečně přiznali. Jeden z možných důvodů vyplynul z psychologického posudku.

Mladík, který byl iniciátorem akce, je tělesně postižený, trpí vzácnou nevyléčitelnou chorobou a chodí jen o holi. Znalkyně nevyloučila, že motivem pro zapálení kostela mohla být pomsta bohu za to, že jej tato choroba postihla. Zapálení kostela mladík podle soudu nějakou dobu plánoval.

Kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Přitom v letech 2011 a 2012 byl kostel za 4,3 milionu korun zrekonstruován.

Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci, jehož jsou Guty místní částí. Hrubá stavba nového kostela by měla být hotova v průběhu letošního roku.