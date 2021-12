Z kostela v šumavských Hartmanicích po dvou letech opět znějí zvony. Ovládá je farář telefonem

Bylo to letos o první adventní neděli 28. listopadu, kdy se ve 13 hodin, po mši, potkali lidé v Hartmanicích před opraveným kostelem svaté Kateřiny. Děti tehdy stiskly tlačítka na farářově chytrém telefonu a poprvé se rozezněly tři zvony ve věži.

Zvony nejsou nové, jsou z 18., 19. a 20. století, a je docela ku podivu, že ve věži zůstaly. Teď jsou ale opravené a nově poháněné motorem. Ve chvíli, když už zněly všechny tři zvony, mohli se lidé s farářem společně pomodlit.

S myšlenkou, že se zvony v kostele svaté Kateřiny je potřeba něco udělat, aby byly v pořádku, dlouho vydržely a zvonily pravidelně, si v Hartmanicích pohrávali někdy od roku 2017. A předloni se pustili do práce. „Zvony jsme sundali na podzim roku 2019 tady s místními hasiči. V roce 2020 jsme je s manželkou vezli do Myslkovic do zvonařství Votruba,“ připomněl starosta Pavel Valdman. V té době už bylo vše na dobré cestě.

„Ve věži byly tehdy pověšeny dva zvony, ale způsobem krajně nevhodným. Třetí zvon tu byl na pevno přišroubovaný k trámu, nikdo ale nevěděl proč. Zajímavé je, že na žádném zvonu není pořádně jméno. Jsou na nich jen letopočty a světci. Nejmladší zvon pochází z meziválečného období, má na sobě rok 1925. To znamená, že pravděpodobně i proto, že tu byl pevně přišroubován, tak se domníváme, že ho tehdy před rekvizicí ukryli. Ale vzhledem k tomu, že jde o druhý zvon, je to na něm napsáno, tak tu byl pravděpodobně ještě jeden zvon větší, který byl rekvírován. Dnes je tu tedy soubor tří zvonů, přičemž dva mají téměř stejný zvuk, liší se letopočty. Je zajímavé, že je vidět, že všechny zvony jsou odlity zvonařskou rodinou Pernerů. Ty zvony se odvezli do zvonařské dílny, aby dostaly nové srdce, aby správně bilo a dostaly také nové dubové závěsy“ Jenda Kulhánek (farář)

Když byly zvony opravené, zase je s pomocí hasičů vyzvedli do věže. „Umístili jsme je na místo, kde původně byly. Tady zbyla ocelová nýtovaná stolice, která se ošetřila a natřela a zvony se do ní pak umístily a opatřili se k nim motory,“ doplnil Jenda Kulhánek.

Mezi nimi například i bývalý starosta Hartmanic Jiří Jukl. „Do okolí bude vyslán jasný vzkaz, že tady žijí Hartmanice, aby poutník věděl, kde je nějaký domov,“ uvedl.

Dříve v kostele ručně zvonil kostelník Pavel Skýpala. Dnes zvony zvoní automaticky, jednotlivě nebo společně, ráno, v poledne, večer a před mší. Zvony je možné ovládat i na dálku, stačí vytočit mobilem správné telefonní číslo. To se může hodit v případě potřeby zazvonit mimořádně.

Kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas

„Velmi rád tuto úlohu přenechávám těm lidem, kteří jsou místní. To znamená, že vždy řeknu, zazvoňte, nezapomeňte. Kdyby někdo náhodou zapomněl, tak to zase můžu dělat. Myslím si, že je to ale pro krásu místních, kteří si to mají užít. Tohle je jen takové nouzové,“ dodal farář Jenda Kulhánek.