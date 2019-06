‚Ta demonstrace se mi nelíbí, my se tady nemáme tak špatně.‘ Reportáž s Kostelce, kde každý třetí volil ANO

ANO tam ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 dostalo 37 procent hlasů, což byl jeden z nejlepších výsledků hnutí v republice. Velké množství tamních obyvatel pracuje v masokombinátu, který byl neodmyslitelně spjat se jménem současného premiéra Andreje Babiše. Řeč je o Kostelci u Jihlavy. Co si myslí jeho obyvatelé o nedělní protivládní demonstraci? Kostelec (u Jihlavy) 11:42 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V obci se těžko hledá rodina, z níž nikdo nepracuje v místním masokombinátu společnosti Kostelecké uzeniny. Tu vlastní holding Agrofert, jenž Andrej Babiš vložil do svěřenského fondu.

Nedělní demonstrace na pražské Letenské pláni je zdejšímu manželskému páru středního věku naprosto lhostejná.

„Já to ani nesleduju. Opravdu nevím, řešíme úplně jiné věci,“ reaguje muž na dotaz Radiožurnálu. „My jsme se ani nevyspali kvůli tomu kraválu tady,“ dodává jeho manželka.

Kostelec se jenom zvolna probouzí po sobotních slavnostech. Celá obec působí ospalým dojmem, v ulicích je minimum lidí a nevypadá to, že by se někdo chystal jet do Prahy demonstrovat. Někteří i proto, že s požadavky demonstrantů programově nesouhlasí.

„No, myslím si to svoje, ale moc se mi to nelíbí,“ říká starší žena. „Ta demonstrace se mi moc nelíbí, protože tam je hodně mladých lidí. Ať si každej dělá, co chce, jo? My se tady nemáme kor tak špatně, abych vám to řekla, protože jsme v důchodu a hledíme si každej svýho. Slibujou, že nám přidají.“

Přesto se i v Kostelci najdou lidé s naprosto opačným názorem. „Babiš by tam neměl bejt,“ říká muž. Navzdory jednoznačnému prohlášení si ani on není jistý smyslem demonstrace a do Prahy se prý rozhodně nechystá.